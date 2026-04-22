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अंजलि मिश्रा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि; एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि मिश्रा ने केवल 4.43 मिनट में 3 सेंटीमीटर का सबसे छोटा मंडला आर्ट उकेरकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्हें इसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कला जगत के प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर (Grand Master) खिताब से सम्मानित किया गया है. इससे पहले उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है.

अंजलि कि इस उपलब्धि पर उसके प्रोफेसर डॉ. गौरी शंकर चौहान ने कहा कि उसके लिए यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उसके जीवन-पूंजी है. उसने अपने कला के लिए महंगे कैनवास के स्थान पर एक साधारण सूखी पत्ती को चुना, जो उनके पर्यावरण प्रेम और सृजनात्मक सोच को दर्शाता है.

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए (एप्लाइड आर्ट्स) अंतिम वर्ष की छात्रा अंजलि मिश्रा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गुड़हल की सूखी पत्ती पर टूथपिक की सहायता से 4:43 मिनट में उन्होंने तीन सेंटीमीटर का मंडला आर्ट उकेरा था. इसके लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है. इस कृति पर उन्होंने दो और उपलब्धि भी हासिल की है. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि मिश्रा ने इतिहास रच दिया है.

गुड़हल की सूखी पत्ती पर टूथपिक से तीन सेंटीमीटर का 'मंडला आर्ट' बनाकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि मिश्रा ने इतिहास रच दिया है. एमए (एप्लाइड आर्ट्स) अंतिम वर्ष की छात्रा अंजलि ने केवल 4.43 मिनट में 3 सेंटीमीटर का सबसे छोटा ‘मंडला आर्ट’ उकेरकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

इस असाधारण उपलब्धि से पहले भी उसका नाम ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में दर्ज हो चुका है और अब उन्हें ‘एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ द्वारा कला जगत के प्रतिष्ठित ‘ग्रैंड मास्टर’ (Grand Master) खिताब से सम्मानित किया गया है. अंजलि कि इस उपलब्धि पर उसके प्रोफेसर डॉ. गौरी शंकर चौहान ने कहा कि उसके लिए यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उसके जीवन-पूंजी है. उसने अपने कला के लिए महंगे कैनवास के स्थान पर एक साधारण सूखी पत्ती को चुना, जो उनके पर्यावरण प्रेम और सृजनात्मक सोच को दर्शाता है.