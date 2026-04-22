अंजलि मिश्रा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि; एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया
अंजलि मिश्रा पहले ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 1:24 PM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि मिश्रा ने केवल 4.43 मिनट में 3 सेंटीमीटर का सबसे छोटा मंडला आर्ट उकेरकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्हें इसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कला जगत के प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर (Grand Master) खिताब से सम्मानित किया गया है. इससे पहले उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है.
अंजलि कि इस उपलब्धि पर उसके प्रोफेसर डॉ. गौरी शंकर चौहान ने कहा कि उसके लिए यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उसके जीवन-पूंजी है. उसने अपने कला के लिए महंगे कैनवास के स्थान पर एक साधारण सूखी पत्ती को चुना, जो उनके पर्यावरण प्रेम और सृजनात्मक सोच को दर्शाता है.
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए (एप्लाइड आर्ट्स) अंतिम वर्ष की छात्रा अंजलि मिश्रा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गुड़हल की सूखी पत्ती पर टूथपिक की सहायता से 4:43 मिनट में उन्होंने तीन सेंटीमीटर का मंडला आर्ट उकेरा था. इसके लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है. इस कृति पर उन्होंने दो और उपलब्धि भी हासिल की है. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि मिश्रा ने इतिहास रच दिया है.
गुड़हल की सूखी पत्ती पर टूथपिक से तीन सेंटीमीटर का 'मंडला आर्ट' बनाकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि मिश्रा ने इतिहास रच दिया है. एमए (एप्लाइड आर्ट्स) अंतिम वर्ष की छात्रा अंजलि ने केवल 4.43 मिनट में 3 सेंटीमीटर का सबसे छोटा ‘मंडला आर्ट’ उकेरकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
इस असाधारण उपलब्धि से पहले भी उसका नाम ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में दर्ज हो चुका है और अब उन्हें ‘एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ द्वारा कला जगत के प्रतिष्ठित ‘ग्रैंड मास्टर’ (Grand Master) खिताब से सम्मानित किया गया है. अंजलि कि इस उपलब्धि पर उसके प्रोफेसर डॉ. गौरी शंकर चौहान ने कहा कि उसके लिए यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उसके जीवन-पूंजी है. उसने अपने कला के लिए महंगे कैनवास के स्थान पर एक साधारण सूखी पत्ती को चुना, जो उनके पर्यावरण प्रेम और सृजनात्मक सोच को दर्शाता है.
उनका कहना था कि अंजलि का मुख्य उद्देश्य ‘सस्टेनेबिलिटी’ (Sustainability) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है. अंजलि का सपना है कि प्रकृति में उपलब्ध साधनों और कला के समन्वय से गांव के लोग आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करें. अपनी सफलता पर अंजली मिश्रा भी बेहद खुश है और उसने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि वह 10 भाई-बहनों के परिवार में सबसे छोटी है. परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन सब में आपसी प्रेम है. उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मन जीवित है जो सबको प्रेम करती है. वह मूल रूप से कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील के हटवा गांव की रहने वाली है. लेकिन उसके 6 बड़े भाई कुल चार बहनों की देखभाल और परवरिश बहुत अच्छी से किए हैं और कर रहें हैं.
परिवार में शिक्षा का बेहतर माहौल है. वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई बायोलॉजी से की थी लेकिन, विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए उसने आर्ट ग्रुप को चुना और फाइन आर्ट्स उसका बेहद पसंदीदा सब्जेक्ट बना. उसने बताया कि इसके पहले भी उसकी चित्रकारी को खूब सराहा गया है. वह आगे चलकर एचडी के माध्यम से इस क्षेत्र में न सिर्फ शिक्षा देना चाहती है, बल्कि प्रदेश के साथ देश का नाम विश्व पटल पर स्थापित करना चाहती है. राज ललित कला अकादमी की तरफ से भी उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं. उसने अपनी पढ़ाई और ऊर्जा का श्रेय अपने भाइयों को दिया जो पैसे से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिलाधिकारी कार्यालय, लेखपाल और शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं.
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