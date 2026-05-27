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क्रिकेट प्रेमी डॉक्टरों की अनोखी पहल; दिग्गज खिलाड़ियों की मदद से युवा क्रिकेटरों को दे रहे मुफ्त प्रशिक्षण

गोरखपुर की लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण लेते युवा क्रिकेटर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर के करीब दो दर्जन जुनूनी डॉक्टरों ने मिलकर "लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी" का गठन 20 साल पहले किया था. इसके तहत अब तक आठ अलग-अलग खेलों के प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है. डॉक्टरों की टीम ही बच्चों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, रहने-खाने, खेल किट आदि खर्च वहन करती है. एकेडमी में एक वर्ष के निशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर इस साल 26 मई से प्रारंभ हुआ है. इसके लिए पहले आयोजित मेगा चयन कैंप में 350 से अधिक खिलाड़ियों ने टेस्ट दिया. परीक्षण में 125 बालक-बालिका खिलाड़ियों (95 बालक और 30 बालिकाएं) को चुना गया है. जिन्हें एकेडमी में पूरे साल बिना किसी फीस के विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी.

गोरखपुर में क्रिकेट प्रेमी डॉक्टरों की अनोखी पहल. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

गोरखपुर : खेलों के प्रति लगाव रखने वाले गोरखपुर के जुनूनी डॉक्टरों ने युवाओं के लिए प्रेरणादायक व काबिले तारीफ मिसाल पेश की है. करीब दो दर्जन डॉक्टरों ने मिलकर "लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी" का गठन किया है. इस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मुफ्त में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिलाना है. एकेडमी में खिलाड़ियों के रहने, खाने, खेल की किट, दवाइयों से लेकर उनके संपूर्ण पोषण (न्यूट्रिशन) का पूरा खर्च डॉक्टरों की यह टीम खुद उठा रही है. पिछले 20 वर्षों से एक-एक करके शुरू हुआ यह कारवां आज इतना बड़ा हो चुका है कि यह एकेडमी अब तक लगभग आठ अलग-अलग खेलों को बढ़ावा दे चुकी है.

लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डाॅ. त्रिलोक रंजन ने बताया कि चयनित खिलाड़ी बालक वर्ग में खिलाड़ियों को तीन आयु वर्गों में बांटा गया है. जिसमें की अंडर -19, अंडर-16 व अंडर- 12 है. बालिकाओं में अंडर- 9 वर्ग है. जिनको राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों व अनुभवी कोचों से प्रशिक्षण देने के साथ जिला लीग क्रिकेट प्रतियोगिता व अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग कराया जाएगा. प्रशिक्षण टीम में एकेडमी के सयुंक्त सचिव डाॅ. मुदित गुप्ता, अभिषेक यादव, डॉ. मनावर, विनोद पाठक, अरविंद त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा, पंकज मिश्रा, यशवीर सिन्हा सहित कई पदाधिकारी और खिलाड़ी शामिल हैं.

बालक अंडर 16 के युवा खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)

बालक अंडर 12 में चयनित खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)

डाॅ. त्रिलोक रंजन बताते हैं कि सभी डॉक्टर क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और डॉक्टर क्लब्स का मैच भी होता है. हमारी टीम ने पाया कि तमाम बच्चे हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं वे संसाधनों और आर्थिक व्यवस्था के अभाव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं. इसी को सोच कर डॉक्टर्स क्लब ने यह बीड़ा उठाया है. खेल प्रशिक्षण ले रहे नन्हे क्रिकेटरों प्रियांशु और विराट ने बताया कि आर्थिक कमजोरी और संसाधनों के अभाव में खेल के प्रति संजीदा नहीं हो रहे थे, लेकिन लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने हमें मौका दिया है. अब सपना बड़ा खिलाड़ी बनकर दिखाने का है.

कोच की सुनें. (Photo Credit : ETV Bharat)



बालक वर्ग अंडर 19 में चयनित खिलाड़ी : अंडर 19 बालक वर्ग में अथर्व पांडे, आदित्य सिंह, रुद्रांश तिवारी, गौतम सोनी, आशुतोष यादव, प्रीतम सिंह प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित किए गए. बालिका वर्ग में ज्योति रावत, सृष्टि गुप्ता, प्रियंका शर्मा, वैष्णवी चतुर्वेदी, आरोही साहनी, अंकिता साहनी, ख़ुशी गौड़, सलोनी, अंशिका, अनन्या गौड़, शिवानी गुप्ता, पुष्पा,हिमांशी, प्रज्ञा कुशवाहा, अनिका, अनामिका, दीपा, वंदना गौतम, जया, निकिता, आस्था, सिद्धि तिवारी, अनामिका निषाद, प्रिया, शालिनी, नत्त्य, समीक्षा, दृष्टि मौर्य, संजीवनी, अनन्या पाल का नाम शामिल है.

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