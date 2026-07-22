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गोरखपुर गोलघर में सिरफिरे युवक ने छत से राहगीरों पर बरसाए ईंट-पत्थर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

गोलघर के पास 45 मिनट तक थमा रहा यातायात. पुलिस और फायर टीम ने काफी प्रयास के बाद सिरफिरे को नीचे उतारा.

गोरखपुर गोलघर में राहगीरों पर पत्थरबाजी.
गोरखपुर गोलघर में राहगीरों पर पत्थरबाजी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:40 PM IST

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गोरखपुर : गोलघर इलाके में‌ मंगलवार रात एक युवक छत पर चढ़कर राह चलते राहगीरों पर अचानक ईंट-पत्थर बरसाने लगा. इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. करीब 45 मिनट तक गोलघर की व्यस्त सड़क पर भगदड़ जैसे हालात बने रहे और दोनों तरफ का यातायाता ठप रहा. पुलिस और फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को छत से नीचे उतारकर हिरासत में लिया.

गोलघर में सिरफिरेने छत से राहगीरों पर बरसाए ईंट-पत्थर. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना गोलघर स्थित काली मंदिर के पास पेट्रोल पंप के पीछे जाने वाली सड़क की है. स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार रात करीब 11 बजे एक शख्स मकान की छत पर चढ़ गया है और वहां से गुजर रहे राहगीरों पर लगातार ईंट और पत्थर बरसाने लगा. अचानक हुए हमले से सड़क पर लोग शोर मचाते हुए इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई.

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस, सीओ गोरखनाथ और सीएफओ संतोष राय मौके पर पहुंचे. अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. इस दौरान भी आरोपी छत से पत्थर फेंकता रहा. पुलिस टीम ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था. इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गईं. आखिर में फायर विभाग के जवानों ने सीढ़ी और रस्से की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को छत से नीचे उतारा.


सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतार लिया गया है. प्रथमदृष्टया युवक मानसिक रूप से बीमार लग रहा है. शराब के नशे की भी आशंका है. ईंट-पत्थर लगने से किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. पुलिस आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है. युवक के परिजनों को भी बुला लिया गया है. यह पता लगाने कोशिश हो रही है कि युवक ने ऐसा कदम किन परिस्थितियों में उठाया.


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