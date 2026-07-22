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गोरखपुर गोलघर में सिरफिरे युवक ने छत से राहगीरों पर बरसाए ईंट-पत्थर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

गोरखपुर गोलघर में राहगीरों पर पत्थरबाजी. ( Photo Credit : ETV Bharat )