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गोरखपुर तारपीन गोदाम अग्निकांड हादसा: आग बुझने के बाद सील गोदाम से बरामद हुआ मजदूर का जला शव

तिवारीपुर में तारपीन गोदाम में लगी आग के बाद मंगलवार को सील गोदाम से लापता मजदूर का पूरी तरह जला हुआ शव बरामद हुआ.

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गोरखपुर के तारपीन गोदाम से मिला 27 साल के भोला का शव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:13 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहनलालपुर में सोमवार 28 सितंबर की शाम एक तारपीन गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. गोदाम में ज्वलनशील केमिकल और तारपीन का तेल मौजूद होने के कारण लपटों ने पल भर में विकराल रूप ले लिया. आसमान में उठते धुएं और आग की भयानक लपटों को देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही तिवारीपुर पुलिस, एडीएम सिटी और एसपी सिटी निमिष पाटिल के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

सोमवार को लगी थी भीषण आग. (Video Credit: ETV Bharat)

देर रात पाया गया आग पर काबू, गोदाम को किया गया था सील: दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. उस समय पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने राहत की सांस लेते हुए बताया था कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. इसके बाद एहतियात के तौर पर गोदाम में ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया. सोमवार रात तक यही माना जा रहा था कि इस अग्निकांड में सिर्फ संपत्ति का ही नुकसान हुआ है.

लापता मजदूर की तलाश में खुला गोदाम, अंदर मिला कंकाल जैसा जला शव: मंगलवार को महाराजगंज के मुजहना बुजुर्ग गांव निवासी 27 वर्षीय मजदूर भोला उर्फ रामबदन के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया. परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से ही भोला लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा. परिजनों की आशंका पर पुलिस ने सील किए गए गोदाम को दोबारा खुलवाकर सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान गोदाम के अंदर एक व्यक्ति का पूरी तरह से जला हुआ शव बरामद हुआ.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटे अधिकारी: शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि मौके पर उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया. पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. थाना प्रभारी तिवारीपुर विकास सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत होना लग रहा है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और परिस्थितियों का पता चल सकेगा.

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