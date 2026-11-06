गोरखपुर में 43 घंटे का महाडायवर्जन, लखनऊ, कुशीनगर, देवरिया इस रास्ते से जाएं, CITY Traffic भी बदला रहेगा
Gorakhpur Traffic Diversion: आज रात 11 बजे से लागू किया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:44 AM IST
गोरखपुर: अयोध्या में सात नवंबर को श्रीराम मंदिर पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए गोरखपुर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. छह नवंबर की रात 11 बजे से आठ नवंबर की रात आठ बजे तक अथवा भीड़ समाप्त होने तक भारी वाहनों और हल्के चार पहिया वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और गीडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा. हालांकि गोरखपुर से गीडा, सहजनवां, संतकबीरनगर और बस्ती जाने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.
किन वाहनों को डायवर्ट किया गया: यातायात व्यवस्था के तहत गोरखपुर शहर क्षेत्र से लखनऊ की ओर जाने वाले ट्रक, डीसीएम, बस और हल्के चार पहिया वाहनों को जीरो प्वाइंट कालेसर से डायवर्ट किया जाएगा. ये वाहन यहां से दोबारा हाईवे पर चढ़कर तेंदुआ टोल प्लाजा होते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे. इसके बाद आजमगढ़ की तरफ से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
इस रास्ते से मोड़ा जाएगा ट्रैफिक: इसी तरह कुशीनगर और देवरिया की ओर से लखनऊ जाने वाले भारी एवं चार पहिया वाहनों को बाघागाड़ा के आगे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तरफ मोड़ दिया जाएगा. यहां से वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (आजमगढ़) के रास्ते आगे जाएंगे. इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम रखने के साथ अयोध्या की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी.
गीडा से लखनऊ कैसे जाएं: गीडा क्षेत्र से लखनऊ जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. यहां से निकलने वाले भारी और चार पहिया वाहनों को गीडा सेक्टर-26 और सेक्टर-27 से यू-टर्न कराया जाएगा. इसके बाद जीरो प्वाइंट कालेसर से हाईवे पर चढ़ाकर तेंदुआ टोल प्लाजा होते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा.
स्थानीय और आपातकालीन वाहनों को छूट: डायवर्जन के दौरान जिन भारी या चार पहिया वाहनों को गोरखपुर शहर अथवा जनपद से गीडा, सहजनवां, संतकबीरनगर और बस्ती तक जाना है, उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. इसके अलावा हल्के और भारी आपातकालीन वाहनों को भी डायवर्जन से छूट दी गई है.
ट्रैफिक पुलिस ने की ये अपील: यातायात पुलिस के एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से अपील की है कि छह नवंबर की रात से आठ नवंबर तक लखनऊ की ओर यात्रा करने वाले निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें. यात्रा पर निकलने से पहले डायवर्जन व्यवस्था का ध्यान रखें, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो.
शहर के बाजारों का ट्रैफिक बदला रहेगा
वहीं धनतेरस और दीपावली पर्व पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए महानगर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. छह, सात और आठ नवंबर को शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। तीनों दिन सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी. इस दौरान गोलघर, घंटाघर, रेती, शाहमारूफ, अलीनगर और अन्य प्रमुख बाजारों की ओर जाने वाले मार्गों पर लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने से पहले निर्धारित डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था का ध्यान रखें. त्योहारी खरीदारी के दौरान सराफा, मिठाई, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों पर बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भीड़ जुटती है. बाजारों में वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और लोगों को आवागमन में परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए यातायात डायवर्जन लागू किया गया है.
इन रास्तों पर डायवर्जन: डायवर्जन के तहत काली मंदिर से गोलघर की तरफ जाने वाले लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. कचहरी चौराहा से गणेश चौराहा, जीएम पोस्ट ऑफिस तिराहा से गणेश चौराहा तथा तमकुही तिराहा से कचहरी चौराहा की ओर ऑटो और ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगे। इसी तरह शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा की तरफ भी इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। घोष कंपनी चौराहा से रेती चौराहा जाने वाले और घोष कंपनी चौराहा से नक्खास चौराहा की तरफ जाने वाले ऑटो एवं ई-रिक्शा पर भी रोक रहेगी. नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर मार्ग पर सभी प्रकार के लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। अलहदादपुर तिराहे से रायगंज होते हुए घंटाघर की तरफ जाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा. दुर्गाबाड़ी चौराहा से चरनलाल चौराहा की ओर सभी प्रकार के लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा का आवागमन बंद रहेगा.
इन वाहनों पर प्रतिबंध: शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. सुमेर सागर तिराहा से विजय चौराहा और जटाशंकर तिराहा से अलीनगर चौराहा तक सभी प्रकार के लोडर, ऑटो एवं ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे. बरफखाना तिराहा से बसंतपुर चौराहा, घंटाघर चौराहा और लालडिग्गी तक के मार्ग पर भी इन वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मदीना मस्जिद तिराहे से शाहमारूफ के रास्ते भी लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगे.
ये वाहन यहां से गुजरेंगे: दूसरी तरफ भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. रोडवेज बस, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहन और अन्य राजकीय वाहन विश्वविद्यालय चौराहा तथा मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग पर जाएंगे. वहां से असुरन चौराहा, खजांची चौराहा और स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा होते हुए बरगदवा चौराहा के रास्ते फरेन्दा और सोनौली की तरफ जा सकेंगे.
फरेन्दा और पीपीगंज की ओर से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे वाहन बरगदवा चौराहा से स्पोर्ट्स कॉलेज, खजांची चौराहा, असुरन चौराहा और कौवाबाग मार्ग होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से मोहद्दीपुर पहुंचेंगे. यहां से देवरिया और कुशीनगर की तरफ जा सकेंगे.
पांच स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था
बाजारों में खरीदारी करने आने वाले चार पहिया और दो पहिया वाहन चालकों के लिए पांच स्थानों पर पार्किंग निर्धारित की गई है. इनमें जलकल गोलघर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग, सिनेमा रोड पर यूनाइटेड टॉकीज के सामने, कचहरी टाउनहाल का मैदान, कचहरी क्लब पार्किंग और संबंधित मॉल एवं प्रतिष्ठानों की अपनी पार्किंग शामिल है. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करने की अपील की है, ताकि बाजारों के आसपास सड़क पर वाहनों की भीड़ न लगे और आवागमन सुचारु बना रहे.
यातायात नियमों और डायवर्जन व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के दौरान निर्धारित मार्गों का इस्तेमाल करें. अपने वाहन सड़क पर खड़ा न करें और पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. इससे त्योहारी भीड़ के बीच जाम की समस्या से बचा जा सकेगा और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी.
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