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गोरखपुर में 43 घंटे का महाडायवर्जन, लखनऊ, कुशीनगर, देवरिया इस रास्ते से जाएं, CITY Traffic भी बदला रहेगा

गोरखपुर में 43 घंटे का महाडायवर्जन. ( etv bharat )

गोरखपुर: अयोध्या में सात नवंबर को श्रीराम मंदिर पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए गोरखपुर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. छह नवंबर की रात 11 बजे से आठ नवंबर की रात आठ बजे तक अथवा भीड़ समाप्त होने तक भारी वाहनों और हल्के चार पहिया वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और गीडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा. हालांकि गोरखपुर से गीडा, सहजनवां, संतकबीरनगर और बस्ती जाने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.



किन वाहनों को डायवर्ट किया गया: यातायात व्यवस्था के तहत गोरखपुर शहर क्षेत्र से लखनऊ की ओर जाने वाले ट्रक, डीसीएम, बस और हल्के चार पहिया वाहनों को जीरो प्वाइंट कालेसर से डायवर्ट किया जाएगा. ये वाहन यहां से दोबारा हाईवे पर चढ़कर तेंदुआ टोल प्लाजा होते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे. इसके बाद आजमगढ़ की तरफ से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.



इस रास्ते से मोड़ा जाएगा ट्रैफिक: इसी तरह कुशीनगर और देवरिया की ओर से लखनऊ जाने वाले भारी एवं चार पहिया वाहनों को बाघागाड़ा के आगे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तरफ मोड़ दिया जाएगा. यहां से वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (आजमगढ़) के रास्ते आगे जाएंगे. इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम रखने के साथ अयोध्या की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी.



गीडा से लखनऊ कैसे जाएं: गीडा क्षेत्र से लखनऊ जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. यहां से निकलने वाले भारी और चार पहिया वाहनों को गीडा सेक्टर-26 और सेक्टर-27 से यू-टर्न कराया जाएगा. इसके बाद जीरो प्वाइंट कालेसर से हाईवे पर चढ़ाकर तेंदुआ टोल प्लाजा होते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा.



स्थानीय और आपातकालीन वाहनों को छूट: डायवर्जन के दौरान जिन भारी या चार पहिया वाहनों को गोरखपुर शहर अथवा जनपद से गीडा, सहजनवां, संतकबीरनगर और बस्ती तक जाना है, उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. इसके अलावा हल्के और भारी आपातकालीन वाहनों को भी डायवर्जन से छूट दी गई है.



ट्रैफिक पुलिस ने की ये अपील: यातायात पुलिस के एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से अपील की है कि छह नवंबर की रात से आठ नवंबर तक लखनऊ की ओर यात्रा करने वाले निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें. यात्रा पर निकलने से पहले डायवर्जन व्यवस्था का ध्यान रखें, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो.





शहर के बाजारों का ट्रैफिक बदला रहेगा वहीं धनतेरस और दीपावली पर्व पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए महानगर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. छह, सात और आठ नवंबर को शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। तीनों दिन सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी. इस दौरान गोलघर, घंटाघर, रेती, शाहमारूफ, अलीनगर और अन्य प्रमुख बाजारों की ओर जाने वाले मार्गों पर लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने से पहले निर्धारित डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था का ध्यान रखें. त्योहारी खरीदारी के दौरान सराफा, मिठाई, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों पर बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भीड़ जुटती है. बाजारों में वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और लोगों को आवागमन में परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए यातायात डायवर्जन लागू किया गया है.



