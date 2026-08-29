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गोरखपुर में "नगर वन योजना" की जल्द मिलेगी सौगात; एडवेंचर स्पोर्ट्स, ओपन जिम, साइकिल ट्रैक का उठा सकेंगे आनंद

"नगर वन योजना" की जल्द मिलेगी सौगात ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त "नगर वन" योजना कई विशेषताओं के साथ लोगों के लिए तैयार हो गई है. गोरखपुर में यह तीन अलग-अलग क्षेत्र में 50-50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित किये गये हैं. विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर समेत प्रदेश के पांच जिलों में इसका शुभारंभ किया था. इस योजना के जरिए लोगों को स्मृति वन, आरोग्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हरिशंकरी वाटिका से जुड़ने का अवसर मिलेगा. वहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिल ट्रैक, पाथवे, ओपन जिम, जॉगर्स पार्क, बेंच पाथवे, ताल, शौचालय समेत अनेक सुविधाओं के जरिए यहां पर्यटकों को आनंद देने और आकर्षित करने की वन विभाग की योजना है, जिसका अक्टूबर माह में लोकार्पण होने की कोई संभावना बताई जा रही है. "नगर वन योजना" की जल्द मिलेगी सौगात (Video credit: ETV Bharat) प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) शुभम सिंह का कहना है कि तीनों नगर वन योजना में कार्य 90% से अधिक पूर्ण होने की स्थिति में है. हम इसके लोकार्पण की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे शहर के नजदीक वन क्षेत्र में लोगों को विचरण करने और सेहत का लाभ उठाने का अवसर जल्दी से मिल सके.