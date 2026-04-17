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शादी में सिलेंडर की नो टेंशन; यहां करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

14 अप्रैल को खरमास समाप्त होते ही शुरू हो गए हैं वैवाहिक समेत अन्य शुभ कार्य.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 3:42 PM IST

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गोरखपुर: खरमास की तिथि 14 अप्रैल को समाप्त होते ही शादी और अन्य शुभ कार्य शुरू हो गए हैं. जो लोग भी गैस सिलेंडर को लेकर परेशान हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रयास सही दिशा में करने पर इस समस्या से निजात मिल जाएगी. शासन के निर्देश पर यह सुविधा सभी जिलों में लागू की गई है. इसमें जिनके भी घर शादी या अन्य कोई भी आयोजन हो और रसोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, उन्हें अपने जिले और तहसील के सप्लाई ऑफिस में आयोजन से संबंधित छपे हुए कार्ड, आधार कार्ड को आवेदन के साथ जमा करना होगा.

यह आवेदन आयोजन की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले जमा किया जाए. जिसके बाद सप्लाई विभाग उस पर विचार करते हुए संबंधित गैस एजेंसी को गैस आपूर्ति का निर्देश भेजेगा और आवेदक को भी एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, जिसके जरिए वह गैस एजेंसी से संबंध में बनाकर अपने आयोजन से पहले सिलेंडर प्राप्त कर सकेगा. इस दौरान कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो साढ़े 19 किलो का है, वही प्राप्त होगा, न कि सामान्य रूप से घरेलू गैस सिलेंडर.

गोरखपुर में सिलेंडर के लिए व्यवस्था. (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसे होगी आपूर्ति: जिला आपूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गोरखपुर में अब तक करीब 1200 से अधिक कार्ड के साथ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. जिसमें 550 से अधिक लोगों को गैस की आपूर्ति कराई जा चुकी है. कहा कि आवेदन प्राप्त होने के साथ एजेंसीवार डिमांड तैयार की जाती है और फिर संबंधित गैस कंपनी को डिमांड भेजी जाती है. जिसके बदले गैस कंपनी द्वारा डिमांड के अनुरूप कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जाते हैं.

सिलेंडर के लिए आवेदन करने पहुंचे लोग.
सिलेंडर के लिए आवेदन करने पहुंचे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

देनी होगी सिक्योरिटी मनी: कहा कि आवेदक को गैस एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर प्राप्त करना होता है, क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की जो सिक्योरिटी मनी है, वह प्रति सिलेंडर ₹2400 है, जिसे जमा करना अनिवार्य है. इसके अलावा गैस का मूल्य अलग से चुकाना पड़ेगा. आयोजन के बाद गैस एजेंसी को सिलेंडर वापस करने पर सिक्युरिटी मनी वापस हो जाती है. कहा कि इस कार्य को संपादित करने के लिए उनके कार्यालय के कर्मचारी दिन-रात जुटे हैं, जिससे आवेदनकर्ता को समय से गैस मिल सके. वहीं मैरिज हाउस एसोशिएशन के लोग भी डीएम से गुहार लगाए हैं कि उन्हें भी गैस की आपूर्ति मिले. क्योंकि जिनका भी उन्होंने कैटरिंग सिस्टम के हिसाब से खाना आपूर्ति करने का काम लिया है, वह कैसे हो पाएगा. ऐसे में जिलाधिकारी के स्तर से इसके लिए भी जिस घर में शादी है, वहां के कार्ड को ही गैस सिलेंडर प्राप्त करने का माध्यम बनाया गया है.

गोरखपुर प्रशासन की पहल.
गोरखपुर प्रशासन की पहल. (Photo Credit; ETV Bharat)

उद्योगों पर संकट: लोगों को इस कार्य के लिए बहुत दौड़ भाग न करनी पड़े, लोग आपूर्ति कार्यालय तक न पहुंचे इसके लिए जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर इस व्यवस्था को बना दिया है. लोग वहीं पर अपना आवेदन आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को जमा कर सकते हैं. इस बीच गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित होने वाले कई ऐसे उद्योग हैं, जो गैस आधारित हैं और समय से आपूर्ति नहीं मिलने से प्रभावित हैं, उनके संचालकों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई हैं. चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आर्यन सिंह ने बताया है कि उद्योगों में 43 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर उपयोग में लिए जाते हैं. जिस उद्योग का खर्च प्रतिमाह 50 सिलेंडर का है, उसे 10 सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है. ऐसे में उद्योगों को निरंतर गैस की आपूर्ति हो, इसका जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है. डीएम ने उनकी मांग पर कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए गैस कंपनियों से तेजी के साथ उपाय ढूंढने को कहा है.

सिलेंडर के लिए आवेदन करने पहुंचे लोग.
सिलेंडर के लिए आवेदन करने पहुंचे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्यों पड़ रहा असर: जिले में 50 उद्योगों को करीब 1800 गैस सिलेंडर और 44000 लीटर डीजल की आवश्यकता है. इसके अलावा इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए करीब 700 से अधिक 5 किलो वाले सिलेंडर की भी आवश्यकता बताई गई है. औद्योगिक क्षेत्र में एक ऐसी इकाई है, जो पास्ता और जैम आदि का निर्माण करती है, उसे 500 सिलेंडर की प्रतिमाह आवश्यकता होती है. सिलेंडर न मिलने से उसका उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसलिए उसने चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के माध्यम से इस विषय को जिलाधिकारी तक पहुंचाकर मदद की गुहार लगाई है.

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