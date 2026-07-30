गोरखपुर: आम लोगों में तेजी से बढ़ रही 'टेनिस एल्बो' की समस्या, जानें कारण और बचाव के उपाय
अब गृहिणियों और कंप्यूटर पर घंटों काम करने वालों में 'टेनिस-एल्बो' के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:40 PM IST
गोरखपुर: आप सभी टेनिस एल्बो की समस्या या बीमारी के बारे में शायद जानते होंगे. यह टेनिस और क्रिकेट के खिलाड़ियों को होने वाली समस्या है, जिससे यही नाम इसका पड़ा. लेकिन अब यह आम लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है.
महिलाएं भी इसकी चपेट में हैं. वह लोग भी इसकी चपेट में हैं, जो ज्यादा समय तक कंप्यूटर चलाते हैं, गाड़ी लंबी दूरी तक ड्राइव करते हैं और कई अन्य कार्य भी करते हैं.
ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की संख्या: जिस भी काम में कोहनी, कलाई, कमर और गर्दन पर लगातार दबाव बना रहता है, वह टेनिस एल्बो की समस्या की ओर इंसान को ले जाता है. जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज का फिजियोथैरेपी विभाग हो या निजी अस्पताल, यहां सर्वाइकल के मरीजों में भी इस बीमारी की समस्या देखी जा रही है. शुरुआत में लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या बिना सलाह के दवा लेने लगते हैं, जिससे उन्हें इस समस्या से निजात में समय तब अधिक देना पड़ जाता है जब वह इसकी चपेट में आकर परेशान होने लगते हैं. जिला अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. रवींद्र ओझा कहते हैं कि यह समस्या अभी तक केवल टेनिस और क्रिकेट खिलाड़ियों से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन उनके पास हर दिन ओपीडी में 20 से 25 मरीज इसके आ रहे हैं.
बदलती जीवनशैली बनी वजह: उन्होंने कहा कि वह घरेलू महिलाएं जो बार-बार एक ही तरीके से हाथ और कोहनी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे आटा गूथना, कपड़े धोना और अन्य घरेलू कार्य करती हैं, वह इसकी चपेट में हैं. दफ्तर और रोजमर्रा के कई काम इस बीमारी की बड़ी वजह बन रहे हैं. जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में आने वाले मरीजों में करीब 40 प्रतिशत लोग टेनिस एल्बो की समस्या से पीड़ित मिल रहे हैं. ज्यादातर लोग तेज दर्द, कोहनी से लेकर कलाई तक दर्द, हाथ से सामान न उठा पाने, दरवाजा खोलने में परेशानी, और किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ न पाने की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं.
बचाव के आसान उपाय और सावधानियां: उन्होंने बताया कि बदलती जीवनशैली और काम करने के तरीकों के कारण टेनिस एल्बो अब केवल खिलाड़ियों की बीमारी नहीं रह गई है. कंप्यूटर पर लगातार काम करने वाले लोग हर 30 से 40 मिनट में कुछ मिनट का ब्रेक लें और हाथों व कलाई की हल्की स्ट्रेचिंग (खिंचाव) करें. मोटरसाइकिल चलाते समय लंबे सफर के दौरान बीच-बीच में आराम करना भी जरूरी है. फिजियोथैरेपी सेंटर पर मरीज तो कई आए थे, लेकिन एक ऐसे युवा ने अपने दर्द को साझा किया जो पिछले दो साल से तरह-तरह की समस्या झेल रहा है.
फिजियोथेरेपी से मरीजों को मिल रही राहत: वह एक निजी स्कूल में शिक्षक है और कंप्यूटर पढ़ाने से लेकर स्कूल की खेल गतिविधियों में भी शामिल रहता है. उसके गर्दन में दर्द और अकड़न, तथा हाथ के ऊपर न उठ पाने की स्थिति बनी थी जिससे वह परेशान था. दवा से बहुत सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन फिजियोथैरेपी से उसे बेहद आराम मिला है. डॉ. ओझा कहते हैं कि यदि कोहनी के बाहरी हिस्से में लगातार दर्द बना रहे, सामान उठाने में परेशानी हो या हाथ की पकड़ कमजोर महसूस हो, तो फिजियोथेरेपी या हड्डी रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए.
घरेलू नुस्खों और बिना सलाह दवाओं से बचें: समय रहते सावधानी अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है. किसी भी काम के दौरान कोहनी और कलाई पर लगातार अधिक दबाव डालने से बचना चाहिए. उन्होंने बताया कि आर्थोपेडिक ओपीडी में जाने वाले मरीज भी वहां से फिजियोथेरेपी में रेफर किये जा रहे हैं. अगर 10 दिन फिजियोथेरेपी ठीक ढंग से मरीज करा ले तो उसे आराम मिल जा रहा है.
सही इलाज की जरूरत: अपने मन से या सोशल मीडिया पर बताये जा रहे नुस्खों से बचें. इसके रोगियों में कंप्यूटर पर घंटों काम करने वाले कर्मचारी, दोपहिया वाहन से लंबी दूरी तय करने वाले लोग ही नहीं, बल्कि बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और गृहिणियां भी शामिल हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि लगातार एक ही स्थिति में काम करने से कोहनी की मांसपेशियों और टेंडन पर दबाव बढ़ता है. जिससे सूजन और दर्द की समस्या पैदा होती है. शुरुआत में लोग इसे सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या बिना सलाह के दर्द निवारक दवाएं लेते रहते हैं, जो कई और बीमारियों का कारण बन रहा है.
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