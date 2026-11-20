अखिलेश यादव का X पोस्ट; गोरखपुर हादसे के बहाने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला, जानें क्या कहा
अखिलेश यादव ने लिखा कि गोरखपुर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चे के संबंध में फैलाए गए झूठ का भंडाफोड़ हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:11 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर सड़क हादसे को लेकर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लंबी पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है. एक दिन पहले उन्होंने सीसीटीवी वीडियो साझा कर मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कई आरोप गिनाए हैं.
अखिलेश यादव ने लिखा कि गोरखपुर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चे के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा फैलाए गए झूठ का सीसीटीवी वीडियो से भंडाफोड़ हो गया है. इसके बाद पूरी दुनिया में बदनामी की हताशा में पीडीए कार्यकर्ताओं के घर-परिवारों को परेशान कर रहे हैं. सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से इस जुल्म और नाइंसाफी से न डरने की अपील की.
उन्होंने दावा किया कि दो-तीन महीनों के मेहमान मुख्यमंत्री की शक्ति अब ज्यादा दिन नहीं बची है. वह बुरी तरह हारकर हमेशा के लिए हटने वाले हैं. अखिलेश के अनुसार, इसी हताशा में वह उत्पीड़न पर उतारू हैं. अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली वाले उन्हें अपने दरबार में बुलाकर हाजिरी लगवा रहे हैं.
उनके ही शहर के उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग दल बनाने की साजिश को लेकर उन्हें धमका रहे हैं. प्रदेश संगठन उनकी बनाई प्रत्याशियों की सूची को फर्जी बताने के लिए नकार-पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवा रहा है. उनके अपने दल के 10 विधायक उनके साथ नहीं हैं. कुछ गिने-चुने महाभ्रष्ट सजातीय अधिकारियों को छोड़कर नौकरशाही और पुलिस में कोई उनके अन्याय का साथ नहीं दे रहा.
जब गोरखपुर में एक्सीडेंट में मारे गये एक बच्चे के संबंध में उप्र के मुख्यमंत्री द्वारा फैलाये गये झूठ का भंडाफोड़ सीसीटीवी के वीडियो से हो गया है तो अब वो बौखला गये हैं और पूरी दुनिया में बदनाम होने की हताशा से अब हमारे पीडीए कार्यकर्ताओं के घर-परिवार को परेशान कर रहे हैं। हम अपने साहसी कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि वो इस जुल्म और नाइंसाफ़ी से डरें नहीं क्योंकि अब बस दो-तीन महीनों के मेहमान मुख्यमंत्री जी की शक्ति बची ही कितने दिनों की है। ये बुरी तरह हारकर हमेशा के लिए हटनेवाले हैं, इसीलिए हताशा में ऐसे उत्पीड़न पर उतारू हैं। दरअसल इतनी कमज़ोर स्थिति तो आज तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई है कि : - दिल्लीवाले इनको अपने दरबार में बुलवाकर हाज़िरी लगवा रहे हैं; - उन्हीं के शहर के, उन्हीं के दल के प्रदेश अध्यक्ष अलग दल बनाने की साज़िश करने पर उन्हें धमका रहे हैं; - प्रदेश संगठन उनकी बनाई प्रत्याशियों की लिस्ट को फ़र्ज़ी बताने के लिए ‘नकार-पत्र’ पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहा है; - उनके साथ उनके अपने ही दल के 10 विधायक भी नहीं हैं; - नौकरशाही और पुलिस महकमे में कुछ गिने-चुने महाभ्रष्ट सजातीय अधिकारियों को छोड़कर इनके अन्याय और जुल्म में कोई साथ नहीं दे रहा है; - इनकी अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री इनकी बात को काटते हुए कह रहे हैं कि कोई वोट नहीं कटा है; - उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक इनकी बात को ये कहकर नकार रहे हैं कि हम तो धर्म पर आधारित कोई आँकड़ा देते ही नहीं हैं; - जनता न इनके साथ कभी थी न आज है। लखनऊ के अग्निकांड में युवा मृतक की माँ के साथ किये गये इनके दुर्व्यवहार की वजह से अब पूरे प्रदेश की महिलाएं इनके ख़िलाफ़ हो गई हैं; - युवाओं को इनकी आरक्षण विरोधी, नौकरी विरोधी दक़ियानूसी-रूढ़िवादी सोच कभी नहीं पसंद थी, अब तो और भी नहीं है; - निवेशक 5% एडवांस कमीशन वसूली से परेशान हैं और ठेकेदार 50% एडवांस से। हर निर्माण में अपार कमीशनख़ोरी के परिणाम और प्रमाण धंसते हाईवे, गिरती पानी की टंकियों व पुलों में जनता देख रही है। दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी इनके टैक्स अधिकारियों और थानों की वसूली से बुरी तरह त्रस्त हैं; - इनके राज में थाना, कचहरी, तहसील के महाभ्रष्टाचार का गोरखधंधी गिरोह जनता को लूट-खसोट रहा है; - पीडीए समाज 2024 व 2026 के चुनावों में इनको हराकर अपनी एकजुटता दिखा चुका है; - प्राध्यापकों, पत्रकारों, अधिकारियों व वकीलों के साथ इनके अशोभनीय व्यवहार की वजह से बुद्धिजीवी इनके साथ नहीं है और इन्हें ‘हाता नहीं भाता है’; - यश भारती सम्मान बंद करने से कोई भी प्रतिभावान कलाकार, रचनाकार, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, खिलाड़ीआदि इनके साथ नहीं है; - किसान की बोरी में चोरी करने व खाद की लाइन में लगाने और छुट्टा पशुओं के कारण रात भर पहरा देने के लिए जगाने के कारण गाँव-ग्रामीण इनको हराने के लिए लामबंद हैं , मजदूर व श्रमिक इनके विरुद्ध सड़कों पर उतर चुके हैं; - अब तो इनके ‘क़ानून-व्यवस्था’ के झूठे प्रचार की भी कलई खुल गई है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सरेआम हत्या करनेवाले ‘जेल में बंद अपराधी’ को ‘अच्छे आचरण’ के नाम पर बाहर निकाला है। जिसने सरेआम क़ानून-व्यवस्था की गोलियों से धज्जियाँ उड़ाई हों, उसका आचरण अच्छा कैसे हो सकता है। याद रहे मुख्यमंत्री जी ने ख़ुद पर से भी मुक़दमे हटाए थे। सत्ता-सजातीय माफ़ियाओं पर डर के मारे इनकी घिग्घी बंध जाती है क्योंकि आधे से ज़्यादा सजातीय माफ़िया ही इनके अहंकारी दुर्व्यवहार से अंदर-ही-अंदर इनके ख़िलाफ़ हो गये हैं। इनके फ़र्ज़ी एनकाउंटर व हिरासत में पीडीए को मरवाने से, दलितों व महिलाओं पर अत्याचार-अपराध में उप्र के नंबर एक बन जाने से, STF में एक ही जाति के लोगों का पोस्ट करने से, बुलडोज़र के व्यवस्था की जगह अव्यवस्था का प्रतीक बन जाने से, थानों को ‘भ्रष्टाचार का भट्टा’ बनाने के कारण अब जनता कह रही है कि *अपराध जिनकी कार्यशैली का हिस्सा है, वो क्या क़ानून-व्यवस्था सुधारेंगे।* इस बार भाजपा इनके क़ानून-व्यवस्था के पूरी तरह बर्बाद और फ़ेल होने के कारण ही चुनाव हारेगी, इसीलिए पूरी भाजपा और उसके प्रत्याशी मिलकर इन्हें हटाना चाहते हैं;— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2026
उन्होंने लिखा कि उनकी ही सरकार के उपमुख्यमंत्री उनकी बात काटते हुए कह रहे हैं कि कोई वोट नहीं कटा. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह कहकर उनकी बात को नकार रहे हैं कि धर्म पर आधारित कोई आंकड़ा जारी ही नहीं किया जाता. जनता कभी उनके साथ नहीं थी. लखनऊ अग्निकांड में मृत युवक की मां के साथ कथित दुर्व्यवहार से अब प्रदेश की महिलाएं भी उनके खिलाफ हैं.
युवाओं को उनकी आरक्षण-विरोधी, नौकरी विरोधी सोच कभी पसंद नहीं थी. निवेशक 5% एडवांस कमीशन वसूली से और ठेकेदार 50% एडवांस से परेशान हैं. अखिलेश के मुताबिक, धंसते हाईवे, गिरती पानी की टंकियां और पुल कमीशनखोरी का प्रमाण हैं. दुकानदार और कारोबारी टैक्स अधिकारियों और थानों की वसूली से त्रस्त हैं.
अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि थाना, कचहरी और तहसील में भ्रष्टाचार का गिरोह जनता को लूट रहा है. पीडीए समाज 2024 और 2026 के चुनावों में उन्हें हराकर अपनी एकजुटता दिखा चुका है. प्राध्यापकों, पत्रकारों, अधिकारियों और वकीलों के साथ अशोभनीय व्यवहार के कारण बुद्धिजीवी उनके साथ नहीं हैं.
अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इन्हें हाता नहीं भाता है. अखिलेश यादव ने लिखा कि यश भारती सम्मान बंद करने से कलाकार रचनाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और खिलाड़ी उनसे दूर हैं. खाद की लाइन, बोरी में कथित चोरी और छुट्टा पशुओं के कारण रात भर पहरे से परेशान किसान लामबंद हैं, जबकि मजदूर और श्रमिक सड़कों पर उतर चुके हैं.
अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के झूठे प्रचार की कलई खुल चुकी है. उनका आरोप है कि सरेआम हत्या करने वाले जेल में बंद अपराधी को अच्छे आचरण के नाम पर बाहर निकाला गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जिसने सरेआम गोलियों से कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाईं, उसका आचरण अच्छा कैसे हो सकता है.
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने खुद पर से भी मुकदमे हटाए थे. सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े सजातीय माफियाओं पर मुख्यमंत्री की घिग्घी बंध जाती है. उन्होंने फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में पीडीए वर्ग के लोगों की मौत, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश के नंबर एक होने, एसटीएफ में एक ही जाति के लोगों की तैनाती, बुलडोजर के अव्यवस्था का प्रतीक बनने और थानों को भ्रष्टाचार का भट्ठा बनाने का जिक्र किया.
अखिलेश के अनुसार, अब जनता कह रही है कि अपराध जिनकी कार्यशैली का हिस्सा है, वह क्या कानून-व्यवस्था सुधारेंगे. अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा कानून-व्यवस्था की नाकामी के कारण ही चुनाव हारेगी और इसीलिए पूरी भाजपा तथा उसके प्रत्याशी मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं.
अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री इतने प्रभावहीन हो चुके हैं कि दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति का कार्यक्रम तक नहीं रुकवा पा रहे, जिस पर उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण को अपशब्द कहने का आरोप लगाया. उन्होंने कार्रवाई को तो बहुत दूर की बात बताया. साथ ही कहा कि वह किसी के लघु-बंधु के सामने इतने नतमस्तक हैं कि अगले कार्यक्रम में दंडवत प्रणाम करते न दिख जाएं.
उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में चोरी करने वालों को झूठी क्लीन चिट देने से धर्म-प्रधान लोग निराश और नाराज हैं. काशी में देवी अहिल्याबाई की शिवलिंग हाथ में लिए प्रतिमा के कथित अपमान, मणिकर्णिका घाट के पौराणिक महत्व पर चोट, महाकुंभ में शंकराचार्य और बटुक के कथित अपमान, महाकुंभ के कथित भ्रष्टाचार और बदइंतजामी में मारे गए लोगों के मामले में झूठ बोलने से भी लोग आक्रोशित हैं.
अखिलेश ने कहा कि मृतकों के बारे में झूठ बोलने की इनकी आदत पुरानी है. पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा कि अब मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक के झूठे प्रचार के सिवा कुछ नहीं बचा. उनके मुताबिक वह अपनों के ही निशाने पर हैं और जनता उन्हें पूरी तरह बहिष्कृत कर चुकी है.
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