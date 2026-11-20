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अखिलेश यादव का X पोस्ट; गोरखपुर हादसे के बहाने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला, जानें क्या कहा

अखिलेश यादव का X पर पोस्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर सड़क हादसे को लेकर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लंबी पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है. एक दिन पहले उन्होंने सीसीटीवी वीडियो साझा कर मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कई आरोप गिनाए हैं.

अखिलेश यादव ने लिखा कि गोरखपुर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चे के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा फैलाए गए झूठ का सीसीटीवी वीडियो से भंडाफोड़ हो गया है. इसके बाद पूरी दुनिया में बदनामी की हताशा में पीडीए कार्यकर्ताओं के घर-परिवारों को परेशान कर रहे हैं. सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से इस जुल्म और नाइंसाफी से न डरने की अपील की.

उन्होंने दावा किया कि दो-तीन महीनों के मेहमान मुख्यमंत्री की शक्ति अब ज्यादा दिन नहीं बची है. वह बुरी तरह हारकर हमेशा के लिए हटने वाले हैं. अखिलेश के अनुसार, इसी हताशा में वह उत्पीड़न पर उतारू हैं. अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली वाले उन्हें अपने दरबार में बुलाकर हाजिरी लगवा रहे हैं. उनके ही शहर के उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग दल बनाने की साजिश को लेकर उन्हें धमका रहे हैं. प्रदेश संगठन उनकी बनाई प्रत्याशियों की सूची को फर्जी बताने के लिए नकार-पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवा रहा है. उनके अपने दल के 10 विधायक उनके साथ नहीं हैं. कुछ गिने-चुने महाभ्रष्ट सजातीय अधिकारियों को छोड़कर नौकरशाही और पुलिस में कोई उनके अन्याय का साथ नहीं दे रहा. उन्होंने लिखा कि उनकी ही सरकार के उपमुख्यमंत्री उनकी बात काटते हुए कह रहे हैं कि कोई वोट नहीं कटा. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह कहकर उनकी बात को नकार रहे हैं कि धर्म पर आधारित कोई आंकड़ा जारी ही नहीं किया जाता. जनता कभी उनके साथ नहीं थी. लखनऊ अग्निकांड में मृत युवक की मां के साथ कथित दुर्व्यवहार से अब प्रदेश की महिलाएं भी उनके खिलाफ हैं. युवाओं को उनकी आरक्षण-विरोधी, नौकरी विरोधी सोच कभी पसंद नहीं थी. निवेशक 5% एडवांस कमीशन वसूली से और ठेकेदार 50% एडवांस से परेशान हैं. अखिलेश के मुताबिक, धंसते हाईवे, गिरती पानी की टंकियां और पुल कमीशनखोरी का प्रमाण हैं. दुकानदार और कारोबारी टैक्स अधिकारियों और थानों की वसूली से त्रस्त हैं. अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि थाना, कचहरी और तहसील में भ्रष्टाचार का गिरोह जनता को लूट रहा है. पीडीए समाज 2024 और 2026 के चुनावों में उन्हें हराकर अपनी एकजुटता दिखा चुका है. प्राध्यापकों, पत्रकारों, अधिकारियों और वकीलों के साथ अशोभनीय व्यवहार के कारण बुद्धिजीवी उनके साथ नहीं हैं. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इन्हें हाता नहीं भाता है. अखिलेश यादव ने लिखा कि यश भारती सम्मान बंद करने से कलाकार रचनाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और खिलाड़ी उनसे दूर हैं. खाद की लाइन, बोरी में कथित चोरी और छुट्टा पशुओं के कारण रात भर पहरे से परेशान किसान लामबंद हैं, जबकि मजदूर और श्रमिक सड़कों पर उतर चुके हैं.