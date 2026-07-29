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घरवालों से पढ़ाई की इजाजत नहीं मिलने पर किशोरी ने की जान देने की कोशिश, ऐसे बची जान

गोरखपुर में झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी के पुल से नदी में लगा दी छलांग. युवक ने जान पर खेल कर बचाई जान.

किशोर ने की आत्महत्या की कोशिश.
किशोर ने की आत्महत्या की कोशिश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:58 AM IST

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गोरखपुर : झंगहा थाना क्षेत्र के पास स्थित गोर्रा नदी पर बने पुल से एक किशोरी ने मंगलवार को करीब 3:30 बजे नदी में छलांग लगा दी. किशोरी को नदी में कूदते देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. इसी दौरान एक साहसी युवक ने किशोरी को बचाने के लिए नदी में कूद गया. कड़ी मशक्कत के बाद युवक ने किशोरी को नदी से बाहर निकाला. इसके पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को बुलाकर किसी तरह किशोरी को उनके साथ भेजा.

बताया गया कि झंगहा थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान की बेटी (17) ने आठवीं पास की है. वह 9वीं कक्षा में नाम लिखाने की जिद कर रही थी. परिवाल उसे आगे पढ़ाई करने की इजाजत नहीं दे रहे थे. इसी से नाराज किशोरी सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गौरी घाट पुल पहुंची और नदी में छलांग लगा दी. किशोरी को अचानक नदी में कूदते देख आसपास मौजूद लोग भौचक्के रह गए. किशोरी को डूबता देख वहां मौजूद जंगल गौरी नंबर-1 निवासी अयूब ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.


क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही झंगहा पुलिस मौके पर पहुंची थी. इसके बाद युवती को थाने लाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में किशोरी ने पढ़ाई जारी रखने के लिए ऐसी हरकत करने की बात बताई. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर दोनो पक्षों की काउंसिलिंग की. परिजनों ने किशोरी को आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया. इसके बाद किशोरी को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया. पुलिस की ओर से भी किशोरी को आगे की पढ़ाई का भरोसा दिया गया है.

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