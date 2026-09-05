शिक्षक दिवस विशेष: गोरखपुर के साधारण सरकारी स्कूल को पीएमश्री विद्यालय बनाने वाले गुरुजी की गाथा, किस पुरस्कार के लिए चुने गए?, जानिए
पढ़िए अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता मुकेश पाण्डेय की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:34 AM IST
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय उनवल प्रथम के प्राथमिक शिक्षक नवीन कुमार त्रिपाठी ने सेवा, समर्पण और नवाचार के जरिए सरकारी शिक्षा की तस्वीर बदलने का उदाहरण पेश किया है. उनके प्रयासों से स्कूल में नामांकन 125 से बढ़कर 344 हो गए हैं. आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल की सफलता और टीमवर्क के बल पर उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है.
मुख्यमंत्री योगी करेंगे सम्मान: शिक्षक नवीन कुमार 125 विद्यार्थियों वाले विद्यालय के नामांकन को 344 तक पहुंचाया, नवाचार और आधुनिक संसाधनों से स्कूल की अलग पहचान बनाई और अब राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए चुने गये. खास बात यह है कि यह पुरस्कार लेने उन्हें राजधानी लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर 'शिक्षक दिवस' पर गोरखपुर में मौजूद रहकर पूरे प्रदेश के चयनित शिक्षकों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे.
विद्यालय में आते ही ये काम शुरू किया: वह कहते हैं कि वर्ष 2018 में विद्यालय में नियुक्ति के बाद उन्होंने अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक परिवेश में बदलाव की दिशा में लगातार काम किया. उनका फोकस केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यालय के प्रति अभिभावकों का विश्वास बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर रहा.
इन प्रयासों का असर विद्यालय के नामांकन पर भी दिखाई दिया. वर्ष 2018 में जहां विद्यालय में 125 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, वहीं वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 344 हो गई है. लगभग ढाई गुना हुई यह वृद्धि विद्यालय के प्रति अभिभावकों के बढ़ते विश्वास और बदलते शैक्षिक वातावरण का महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है.
इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल विद्यालय को आधुनिक दिखाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अधिगम को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाना रहा. बच्चों को तकनीक, प्रयोग, गतिविधि और अनुभव आधारित शिक्षण से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है. विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव का दायरा बढ़ाने के लिए उन्हें Exposure Visit, Twinning Programme सहित विभिन्न शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों से भी जोड़ा गया.
स्कूल के पूरे स्टॉफ को देते हैं श्रेय: नवीन कुमार त्रिपाठी विद्यालय की उपलब्धियों का श्रेय अकेले स्वयं को देने के बजाय इसे पूरे विद्यालय परिवार की सामूहिक सफलता मानते हैं. सहयोगी शिक्षकों की सहभागिता, विद्यार्थियों की सक्रियता, अभिभावकों का विश्वास और समुदाय के सहयोग ने विद्यालय के विकास को गति दी.विद्यालय में किए गए विभिन्न नवाचारों को टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया. यही सामूहिक दृष्टिकोण विद्यालय को लगातार नई उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है.
आज 125 से 344 विद्यार्थियों तक पहुंचा नामांकन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल संसाधन, प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता और पीएम श्री विद्यालय के रूप में मिली पहचान विद्यालय में आए बदलाव की कहानी स्वयं बयां करती है. उन्होंने कहा कि नवीन कुमार त्रिपाठी की यह यात्रा इस बात का उदाहरण है कि यदि शिक्षक के पास स्पष्ट दृष्टिकोण, नवाचार की सोच और बच्चों के बेहतर भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता हो तो सामान्य सरकारी विद्यालय भी उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर सकता है. नवीन त्रिपाठी नें कहा बेहतर से उत्कृष्ट और उत्कृष्ट से श्रेष्ठ की ओर पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय उनवल प्रथम की यात्रा आज भी जारी है.
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