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शिक्षक दिवस विशेष: गोरखपुर के साधारण सरकारी स्कूल को पीएमश्री विद्यालय बनाने वाले गुरुजी की गाथा, किस पुरस्कार के लिए चुने गए?, जानिए

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित नवीन त्रिपाठी का हुआ चयन. (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी करेंगे सम्मान: शिक्षक नवीन कुमार 125 विद्यार्थियों वाले विद्यालय के नामांकन को 344 तक पहुंचाया, नवाचार और आधुनिक संसाधनों से स्कूल की अलग पहचान बनाई और अब राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए चुने गये. खास बात यह है कि यह पुरस्कार लेने उन्हें राजधानी लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर 'शिक्षक दिवस' पर गोरखपुर में मौजूद रहकर पूरे प्रदेश के चयनित शिक्षकों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे.

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय उनवल प्रथम के प्राथमिक शिक्षक नवीन कुमार त्रिपाठी ने सेवा, समर्पण और नवाचार के जरिए सरकारी शिक्षा की तस्वीर बदलने का उदाहरण पेश किया है. उनके प्रयासों से स्कूल में नामांकन 125 से बढ़कर 344 हो गए हैं. आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल की सफलता और टीमवर्क के बल पर उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है.

एमएससी, बीएड शैक्षिक योग्यता रखने वाले नवीन कुमार त्रिपाठी मूल रूप से ग्राम नारायनपुर बुजुर्ग, थाना गोला, जनपद गोरखपुर के निवासी हैं. उनके पिता डॉ. आजाद त्रिपाठी हैं. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने विद्यालय को न केवल पठन-पाठन का केंद्र बनाने के बजाय ऐसा शिक्षण संस्थान विकसित करने का प्रयास किया, जहां बच्चों को आधुनिक संसाधन, तकनीक, प्रयोगात्मक अधिगम और अपनी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिल सके.

एक नजर इस पर भी. (etv bharat gfx)



विद्यालय में आते ही ये काम शुरू किया: वह कहते हैं कि वर्ष 2018 में विद्यालय में नियुक्ति के बाद उन्होंने अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक परिवेश में बदलाव की दिशा में लगातार काम किया. उनका फोकस केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यालय के प्रति अभिभावकों का विश्वास बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर रहा.

इन प्रयासों का असर विद्यालय के नामांकन पर भी दिखाई दिया. वर्ष 2018 में जहां विद्यालय में 125 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, वहीं वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 344 हो गई है. लगभग ढाई गुना हुई यह वृद्धि विद्यालय के प्रति अभिभावकों के बढ़ते विश्वास और बदलते शैक्षिक वातावरण का महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है.

स्कूल में कई नई शुरुआत की. (etv bharat gfx)

विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षणिक परिवेश को आधुनिक बनाने की दिशा में भी उन्होंने लगातार प्रयास किए. विद्यालय में ICT Lab, LBD Lab, Science Lab और Digital Library जैसी सुविधाओं को विकसित किया गया. इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री और विभिन्न गतिविधियों से संबंधित संसाधनों को भी बढ़ावा दिया गया.



इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल विद्यालय को आधुनिक दिखाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अधिगम को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाना रहा. बच्चों को तकनीक, प्रयोग, गतिविधि और अनुभव आधारित शिक्षण से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है. विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव का दायरा बढ़ाने के लिए उन्हें Exposure Visit, Twinning Programme सहित विभिन्न शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों से भी जोड़ा गया.

नवीन त्रिपाठी छात्रों को पढ़ाते हुए. (Photo credit;ETV Bharat)

सरकारी स्कूल का रुतबा बढ़ाया. (etv bharat gfx)

उन्होंने बताया कि विद्यालय की उपलब्धियों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना भी महत्वपूर्ण कड़ी है. उनके मार्गदर्शन में बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना, आत्मविश्वास और लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया. विशेष रूप से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) की तैयारी को विद्यालय में प्राथमिकता दी गई. विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न, विषयवार तैयारी, अभ्यास प्रश्नों और नियमित मार्गदर्शन के माध्यम से तैयार किया गया. इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और विद्यालय के विद्यार्थियों का NMMS में लगातार चयन होने लगा. चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष ₹12,000, यानी कुल ₹48,000 की छात्रवृत्ति मिलती है. आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इस सहायता के साथ-साथ इस सफलता ने बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास भी बढ़ाया.

नवीन त्रिपाठी छात्रों को पौधों की जानकारी देते हुए (Photo credit;ETV Bharat)

स्कूल में क्या नया शुरू कराया. (etv bharat gfx)

उन्होंने बताया कि विद्यालय में लगातार किए गए शैक्षणिक एवं भौतिक सुधार, नवाचारपूर्ण गतिविधियां, आधुनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रयासों का परिणाम रहा कि विद्यालय का चयन पीएम श्री विद्यालय के रूप में हुआ.सामान्य सरकारी विद्यालय से पीएम श्री विद्यालय तक का यह सफर अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. खास बात यह रही कि विद्यालय में उपलब्ध कराए गए आधुनिक संसाधनों को केवल प्रदर्शन तक सीमित न रखकर उन्हें विद्यार्थियों की नियमित सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया गया.

नवीन कुमार त्रिपाठी विद्यालय की उपलब्धियों का श्रेय अकेले स्वयं को देने के बजाय इसे पूरे विद्यालय परिवार की सामूहिक सफलता मानते हैं. सहयोगी शिक्षकों की सहभागिता, विद्यार्थियों की सक्रियता, अभिभावकों का विश्वास और समुदाय के सहयोग ने विद्यालय के विकास को गति दी.विद्यालय में किए गए विभिन्न नवाचारों को टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया. यही सामूहिक दृष्टिकोण विद्यालय को लगातार नई उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है.







छात्र प्रार्थना करते हुए (Photo credit;ETV Bharat)

विद्यालय का एक नजारा. (Photo credit;ETV Bharat)

ये विद्यालय बना पीएमश्री विद्यालय. (etv bharat)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी ने संबंध में बताया कि विद्यालय के शैक्षणिक एवं भौतिक परिवेश में उल्लेखनीय सुधार, विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि, आधुनिक शैक्षिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग, नवाचारपूर्ण शिक्षण तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता जैसे कार्यों को देखते हुए नवीन कुमार त्रिपाठी का चयन राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए किया गया है. यह उपलब्धि उनके लिए व्यक्तिगत सम्मान होने के साथ-साथ विद्यालय परिवार की सामूहिक मेहनत की भी पहचान है.



आज 125 से 344 विद्यार्थियों तक पहुंचा नामांकन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल संसाधन, प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता और पीएम श्री विद्यालय के रूप में मिली पहचान विद्यालय में आए बदलाव की कहानी स्वयं बयां करती है. उन्होंने कहा कि नवीन कुमार त्रिपाठी की यह यात्रा इस बात का उदाहरण है कि यदि शिक्षक के पास स्पष्ट दृष्टिकोण, नवाचार की सोच और बच्चों के बेहतर भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता हो तो सामान्य सरकारी विद्यालय भी उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर सकता है. नवीन त्रिपाठी नें कहा बेहतर से उत्कृष्ट और उत्कृष्ट से श्रेष्ठ की ओर पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय उनवल प्रथम की यात्रा आज भी जारी है.

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