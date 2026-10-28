गोरखपुर शिक्षक चुनाव: सीएम योगी के गृह जिले में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 307 वोटों से जीते ध्रुव कुमार त्रिपाठी
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने 307 मतों से जीत हासिल की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:32 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव का मैदान इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला रहा. मतगणना की शुरुआत मंगलवार सुबह हुई और यह सिलसिला करीब 35 घंटे तक लगातार चलता रहा. इस लंबे और सांस थाम देने वाले इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार शाम जब परिणाम आया, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई.
बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार राजीव कुमार यादव को 307 वोटों के अंतर से हरा दिया.
सीएम योगी की साख और बीजेपी का पहला दांव: यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास था क्योंकि पार्टी पहली बार इस सीट पर अपने आधिकारिक प्रत्याशी के साथ उतरी थी. चूंकि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, इसलिए इस सीट पर जीत दर्ज करना पार्टी की साख का सवाल बन चुका था. प्रदेश के बाकी हिस्सों में विधान परिषद चुनावों के नतीजे काफी पहले आ चुके थे, लेकिन गोरखपुर सीट पर पेंच फंसा हुआ था. आखिरकार जब नतीजों की आधिकारिक घोषणा हुई, तो यह महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के खाते में चली गई.
हार के बाद धांधली के आरोप और सीसीटीवी की मांग: दूसरी तरफ, चुनाव में शिकस्त झेलने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव ने इस परिणाम पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने खुद को नैतिक रूप से विजयी बताते हुए उन तमाम शिक्षकों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया था. राजीव यादव का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव परिणाम को बीजेपी के पक्ष में मोड़ा गया है. उनका दावा है कि कई मतपत्रों पर वोटिंग मार्क्स के साथ हेरफेर की गई है, जिसकी जांच चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की.
ध्रुव कुमार त्रिपाठी का पलटवार और नई जिम्मेदारी: जीत के बाद खुशी जताते हुए बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विरोधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उनका कहना था कि चुनाव में शिक्षकों ने जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया, वही जीतकर सामने आया है. प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ वोटों की गिनती कराई है और जहां भी थोड़ी-बहुत हंगामा हुआ, उसे तुरंत शांत करा दिया गया. ध्रुव कुमार ने माना कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उनकी जिम्मेदारी पहले से अलग है और वे पार्टी की नीतियों पर चलते हुए शिक्षकों के वादों को पूरा करेंगे.
दूसरी वरीयता के वोटों से तय हुआ जीत का रास्ता: जब ध्रुव कुमार से पूछा गया कि चुनाव लड़ने तक वे बीजेपी के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब संगठन के वरिष्ठ नेता ही देंगे. उन्होंने साफ किया कि वे पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और कार्यकर्ताओं व शिक्षकों के सहयोग से ही यह जीत संभव हुई है. इस चुनाव में करीब 54,000 कुल वोटों में से लगभग 44,000 वोट पड़े थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के संजयन त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे. 14 टेबलों पर चली चार राउंड की गिनती के बाद पहली वरीयता में आगे चल रहे ध्रुव कुमार ने दूसरी वरीयता के वोटों की गणना के बाद अंतिम जीत हासिल की.
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