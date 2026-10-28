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गोरखपुर शिक्षक चुनाव: सीएम योगी के गृह जिले में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 307 वोटों से जीते ध्रुव कुमार त्रिपाठी

सीएम योगी के गृह जिले में बीजेपी का परचम, जानें कैसे पलटा दूसरी वरीयता का खेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव का मैदान इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला रहा. मतगणना की शुरुआत मंगलवार सुबह हुई और यह सिलसिला करीब 35 घंटे तक लगातार चलता रहा. इस लंबे और सांस थाम देने वाले इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार शाम जब परिणाम आया, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई.

बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार राजीव कुमार यादव को 307 वोटों के अंतर से हरा दिया.

जानकारी देते विजयी बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat) सीएम योगी की साख और बीजेपी का पहला दांव: यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास था क्योंकि पार्टी पहली बार इस सीट पर अपने आधिकारिक प्रत्याशी के साथ उतरी थी. चूंकि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, इसलिए इस सीट पर जीत दर्ज करना पार्टी की साख का सवाल बन चुका था. प्रदेश के बाकी हिस्सों में विधान परिषद चुनावों के नतीजे काफी पहले आ चुके थे, लेकिन गोरखपुर सीट पर पेंच फंसा हुआ था. आखिरकार जब नतीजों की आधिकारिक घोषणा हुई, तो यह महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के खाते में चली गई. गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक चुनाव: हार के बाद राजीव यादव ने लगाए धांधली के आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat) हार के बाद धांधली के आरोप और सीसीटीवी की मांग: दूसरी तरफ, चुनाव में शिकस्त झेलने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव ने इस परिणाम पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने खुद को नैतिक रूप से विजयी बताते हुए उन तमाम शिक्षकों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया था. राजीव यादव का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव परिणाम को बीजेपी के पक्ष में मोड़ा गया है. उनका दावा है कि कई मतपत्रों पर वोटिंग मार्क्स के साथ हेरफेर की गई है, जिसकी जांच चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की.