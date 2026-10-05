गोरखपुर में सेवा सेतु अभियान की शुरुआत, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- गरीबों की सेवा ही हमारी पहचान
जल-शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे और कहा कि सरकार आम जनता तक सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:38 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के जल शक्ति और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा नेतृत्व की तारीफ करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेई या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दी है. नेताओं के पास भले ही अपने खुद के निजी आवास न हों, लेकिन देश के हर गरीब के लिए पक्के मकान और मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए 5 रुपये नहीं रखते, पर आम जनता को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं.
जनता का फैसला और सेवा का संकल्प: स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता अगर भाजपा छोड़कर सपा, बसपा या कांग्रेस में जाता है तो जनता उसे पूरी तरह से नकार देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मनाए जा रहे पखवाड़े के तहत वे नगर निगम गोरखपुर पहुंचे. वहां 'नागरिक से लाभार्थी तक' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने 'सेवा सेतु अभियान' का शुभारंभ किया. इस अभियान के तहत गोरखपुर नगर निगम में बने एकल काउंटर से आम लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं सीधे मिलेंगी.
एक ही काउंटर पर मिलेंगी सभी सुविधाएं: इस काउंटर से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन के नए आवेदन से लेकर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पीएम आवास के काम निपटाए जाएंगे. इसके अलावा व्यापारियों के टैक्स निस्तारण, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना और स्वास्थ्य जांच की पूरी व्यवस्था एक ही जगह उपलब्ध होगी. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने खुद लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और विभिन्न प्रमाण पत्र सौंपे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 5 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य मकसद पारदर्शी व्यवस्था देना है.
बिचौलियों का सफाया और चुनाव पर दावा: सरकार चाहती है कि आम लोगों को किसी भी प्रमाण पत्र या योजना के लाभ के लिए बिचौलियों के चक्कर न लगाने पड़ें. अगर किसी व्यक्ति को योजना का लाभ लेने में कोई अड़चन आ रही है, तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर उसकी समस्या हल करेंगे. इसके बाद विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नामांकन में पहुंचे मंत्री ने उनकी जीत को एकतरफा बताया. भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए संजय त्रिपाठी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए जुड़ता है.
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