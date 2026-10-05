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गोरखपुर में सेवा सेतु अभियान की शुरुआत, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- गरीबों की सेवा ही हमारी पहचान

बिचौलियों का खेल खत्म, सीधे काउंटर पर पहुंच कर बनवाएं आयुष्मान और राशन कार्ड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के जल शक्ति और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा नेतृत्व की तारीफ करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेई या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दी है. नेताओं के पास भले ही अपने खुद के निजी आवास न हों, लेकिन देश के हर गरीब के लिए पक्के मकान और मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए 5 रुपये नहीं रखते, पर आम जनता को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं.