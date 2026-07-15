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सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद भी डूबा गोरखपुर, बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल

अधिकारियों की सुस्ती से डूबा शहर!, मेयर खुद पानी में उतरने को मजबूर

'स्मार्ट सिटी' पानी-पानी!
'स्मार्ट सिटी' पानी-पानी! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 9:21 AM IST

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गोरखपुर: शहर को जल भराव से मुक्त करने का नगर निगम का दावा खोखला साबित हो रहा है. मानसून की घनघोर बारिश में सारे दावे पानी में तैरने लगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को जम जमाव की परेशानी दूर करने के निर्देश दिए थे,बावजूद इंतजाम नाकाफी दिखे. इस अव्यवस्था पर अब समाजवादी पार्टी सियासत करने में लग गई है.

गोरखपुर में ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त! (Video Credit: ETV Bharat)

'स्मार्ट सिटी' पानी-पानी: 12 और 13 जुलाई की रात में हुई जमकर बारिश ने नगर निगम की सारी तैयारियों की पोल खोल दी. नगर आयुक्त और महापौर की वह दावे खोखले नजर आए, जिसमें उन लोगों का मीडिया को दिया गया बयान कि सभी प्रमुख नालों का तल्लीझार सफाई करके, वॉटर लॉगिंग की समस्या से शहर को मुक्त किया जा रहा है.

लाचार नजर आए मेयर!: शहर के महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव इसका जायजा लेने के लिए विजय चौक पर घुटने भर पानी में उतरे. इस दौरान वह काफी असहज दिखाई दिए. अपनी व्यवस्था में कमी की वजह से वो लाचार नजर आए. मेयर इतने असहज हो गए कि, मीडिया से बिना बात किए ही निकल गए. उनके बदले नगर आयुक्त को सामने आना पड़ा.

गोरखपुर: मेयर खुद पानी में उतरने को मजबूर
गोरखपुर: मेयर खुद पानी में उतरने को मजबूर (Photo Credit: ETV Bharat)

तैयारी सभी मुकम्मल की जा रही हैं. जल भराव होने के बाद सैंपवेल और पम्प के जरिए 2 घंटे के भीतर उसे खत्म कर दिया जा रहा है. इससे वॉटर लॉगिंग जैसी कोई दिक्कत शहर में नहीं रहती है. 'अर्ली अलार्म सिस्टम' से भी जल भराव के संवेदनशील क्षेत्र की जानकारी निगम के कंट्रोल रूम को मिल जाती है. जिसके आधार पर तत्काल वहां कर्मचारी पहुंचकर निदान का प्रयास करते हैं.- अजय जैन, नगर आयुक्त

शहरवासी हैं परेशान: बारिश के बाद जल भराव की स्थिति से स्थानीय लोग परेशान हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को हो रही है. इन्हें रिस्क लेकर दीवार पर चढ़कर जाना- आना पड़ता है. लोगों की मानें तो शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस है. आलम ये है कि, पानी नाली के रास्ते घरों में पहुंचता है.

जल भराव से परेशान शहरवासी
जल भराव से परेशान शहरवासी (Photo Credit: ETV Bharat)

वह अपने वार्ड के नालों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं. फिर भी जल भराव दूर नहीं होता है, तो उन्हें सड़क के पानी में बैठकर इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है.- विश्वजीत त्रिपाठी, पार्षद, बेतियाहाता वार्ड

कहां-कहां है जल भराव?: नगर निगम क्षेत्र में जिला अस्पताल, सिविल लाइंस, विजय चौक मार्केट, हुमायूंपुर, बशारतपुर और बिछिया में वॉटर लॉगिंग है.गोरखपुर शहर के अंदर कुल 13 बड़े नाले, 127 छोटे नाले और 117 मझोले नाले हैं. इनके अलावा 148 से अधिक नालियां है, जो बरसात के दिनों में जल निकासी का माध्यम बनती हैं. जब भारी बारिश हो जाती है, तो सारे दावे धराशाई हो जाते है. नगर निगम और PWD के बीच नाले को लेकर विवाद होता. बावजूद इनमें समन्वय स्थापित नहीं होता और समाधान भी नहीं निकलता.

गोरखपुर में जल भराव की समस्या दूर हो ही नहीं सकती. यहां के अधिकारी कमीशन खोरी में लिप्त होकर निर्माण कार्यों को ऐसे ड्राइंग डिजाइन के आधार पर होने दे रहे हैं, जो वॉटर लॉगिंग की बड़ी समस्या बन रहा. सड़क ऊंची हो जा रही हैं कॉलोनियां नीचे. नालों का कोई लेआउट ही नहीं है. जिसकी वजह से इस शहर को इस समस्या से निजात मिल पाएगा कह पाना मुश्किल है.-कीर्ति निधि पांडेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी

सरकार की ओर से बजट की कमी नहीं: नालों और नालियों के निर्माण पर जहां तक बजट की बात है, यह साल दर साल 2017 के बाद से बढ़ता गया. जब मुख्यमंत्री गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बने. 500 करोड़ रुपए तो नालों के निर्माण के लिए जारी किया गया. इसके अलावा सीएम ग्रिड योजना से भी नाले और सड़कों का निर्माण हो रहा है. बजट की कोई कमी नहीं दिखती. बस केवल कमी है तो प्लानिंग और डिजाइन की. जिसकी वजह से जल भराव होने पर कमियां निकलकर सामने आ जाती हैं.

गोरखपुर शहर कटोरा जैसी स्थिति में बसा है. ऐसे में जल निकासी की समस्या के लिए एक विशेष मास्टर प्लान की आवश्यकता है. यही नहीं जो नगर आयुक्त हो उसे मिनिमम 3 साल के लिए गोरखपुर में तैनाती मिले. अधिकारियों के ट्रांसफर होने से तैयार प्रोजेक्ट और उसके धरातल पर उतरने में अंतर आ जाता है. ऐसी स्थिति में जवाबदेही भी शासन को करनी चाहिए.- इंजीनियर सतीश सिंह, सिविल इंजीनियर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

सीएम के निर्देश का कितना असर?: गोरखपुर यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि, किसी भी सूरत में जल भराव न होने पाए, बावजूद इसके असर दिखाई नहीं पड़ता. जाफरा बाजार के फैयाज अहमद और रमेश यादव बताते हैं कि, पिछले साल एक बच्ची नाले के ऊपर स्लैब नहीं होने से बारिश के दौरान उसमें गिरी और उसकी मौत हो गई. हादसे से सबक लेने के बजाए निगम प्रशासन सुस्त हो जाता है. यही वजह है कि, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात शहर में हो जाते हैं.

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Last Updated : July 15, 2026 at 9:21 AM IST

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