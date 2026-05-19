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गोरखपुर में स्टंटबाज दबंगों ने दूल्हे से की मारपीट; कार का शीशा तोड़ा, दुल्हन संग थाने पहुंचा दूल्हा

गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र में शादी के बाद दुल्हन को लेकर लौट रहे दूल्हे की कार पर कुछ दबंग युवकों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा कि सड़क पर बाइक से स्टंटबाजी कर रहे युवकों को हटने के लिए कहा गया था. इसके बाद युवकों ने दुल्हे से मारपीट कर दी और कार को घेरकर हमला करके शीशे तोड़ दिए. इस मामले में दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पिपराइच थाने पर पहुंचा और तहरीर दी. पुलिस ने इस मामले पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया गया कि एम्स थाना क्षेत्र के रुद्रपुर टोला के मांगा पट्टी निवासी राजकुमार गौतम की शादी 17 मई को गुलरिया थाना क्षेत्र के एकल नंबर दो में हुई. शादी के अगले दिन सोमवार को राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ विदाई कराकर घर वापस लौट रहे थे. पिपराइच थाना क्षेत्र के मुंडरी गांव के पास कार पहुंचने पर सड़क पर कुछ युवक स्टंट बाजी कर रहे थे. कार चालक ने युवकों से साइड मांगी तो युवक भड़क गए.

आरोप है कि युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद दूल्हे की कार पर हमला कर दिया. जिसके चलते गाड़ी के शीशे टूट गए. अचानक हुए हमले से गाड़ी में बैठे दूल्हा-दुल्हन भी सहम गए. दूल्हे ने ऐतराज जताया तो उससे भी मारपीट की गई. इशके बाद दूल्हे ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पीआरबी टीम के साथ रमवापुर पुलिस चौकी इंचार्ज कमलेश प्रताप सिंह भी पहुंच गए. हालांकि इस बीच आरोपी फरार हो चुके थे. पिपराइच थाना प्रभारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा.