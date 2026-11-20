गोरखपुर में JCB से छात्र की मौत का मामला; पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार
मृतक के पिता ओंकार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:23 AM IST
गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में जेसीबी से दबकर मासूम की मौत मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है. इस मामले में सपा नेता साधु यादव से भी पूछताछ की जा रही है. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. इसके बाद पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है.
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान झंगहा निवासी विनोद शाही, राघोपट्टी टोला फैलाहा निवासी शिवांग निषाद, नरसिंह यादव, बौलिया कॉलोनी निवासी राहुल यादव जो वर्तमान में पादरी बाजार शाहपुर और गुलरिहा के रामपुर गोपालपुर टोला गोनरपूरा निवासी वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है.
पुलिस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सपा नेता साधु यादव से पूछताछ की जा रही है. मामले में उसकी भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.
जानिए पूरा मामला: गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुधवार को निकली रैली के दौरान 14 वर्षीय मासूम आर्यवर्धन सिंह की मौत की मौत हो गई थी. इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. घटना को लेकर परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं.
उनका आरोप है कि यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या का मामला है. आरोप लगाया है कि रैली के दौरान जेसीबी से टक्कर लगने के कारण मासूम की जान गई. एम्स थाना पुलिस ने मृतक के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत की तहरीर पर छह नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
एफआईआर में जेसीबी चालक सहित आयोजन समिति से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक आर्यवर्धन सिंह श्रीनेत केंद्रीय विद्यालय नंदानगर में कक्षा 10 का छात्र था.
घटना के बाद परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंडी मोड़ पर गोरखपुर-देवरिया मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था. काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा. अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. इस मामले को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं.
मुख्यमंत्री ने परिवार से की मुलाकात: गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने दिवंगत आर्यवर्धन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने पिता ओंकार सिंह श्रीनेत और परिवार की महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.
मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस घटना में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य के लिए नजीर बनेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.
अखिलेश यादव ने जारी किया CCTV फुटेज: दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए घटना को लेकर अलग दावा किया है. उनका कहना है कि फुटेज में जेसीबी नहीं, बल्कि रोडवेज बस से दुर्घटना होने की बात दिखाई दे रही है. उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का सवाल उठाया है.
मृतक के पिता ओंकार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं. जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है.
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