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गोरखपुर में JCB से छात्र की मौत का मामला; पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

गोरखपुर में JCB से छात्र की मौत का मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में जेसीबी से दबकर मासूम की मौत मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है. इस मामले में सपा नेता साधु यादव से भी पूछताछ की जा रही है. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. इसके बाद पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है.

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान झंगहा निवासी विनोद शाही, राघोपट्टी टोला फैलाहा निवासी शिवांग निषाद, नरसिंह यादव, बौलिया कॉलोनी निवासी राहुल यादव जो वर्तमान में पादरी बाजार शाहपुर और गुलरिहा के रामपुर गोपालपुर टोला गोनरपूरा निवासी वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है.

पुलिस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सपा नेता साधु यादव से पूछताछ की जा रही है. मामले में उसकी भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. जानिए पूरा मामला: गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुधवार को निकली रैली के दौरान 14 वर्षीय मासूम आर्यवर्धन सिंह की मौत की मौत हो गई थी. इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. घटना को लेकर परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या का मामला है. आरोप लगाया है कि रैली के दौरान जेसीबी से टक्कर लगने के कारण मासूम की जान गई. एम्स थाना पुलिस ने मृतक के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत की तहरीर पर छह नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर में जेसीबी चालक सहित आयोजन समिति से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक आर्यवर्धन सिंह श्रीनेत केंद्रीय विद्यालय नंदानगर में कक्षा 10 का छात्र था.