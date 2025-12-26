ETV Bharat / state

गोरखपुर कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में छात्र की गोली मार कर हत्या, भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की

बाइकसवार तीन युवकों ने वारदात को दिया अंजाम. पुलिस की प्राथमिक जांच में गांव में हुए विवाद की बात सामने आई है.

गोरखपुर में छात्र की हत्या.
गोरखपुर में छात्र की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat and Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में शुक्रवार को बाइकसवार तीन युवकों ने 11वीं के छात्र को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर कुछ छात्र घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन युवक तमंचा लहराते हुए भाग निकले. गोली लगने से घायल छात्र को आननफानन अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई.

गोरखपुर में छात्र की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

सुधीर भारती की मां राजकुमारी का कहना है कि दो-तीन दिन पहले गांव के छोटू से कहासुनी हुई थी. वह अपने बेटे को डांट कर घर ले आई थी. छोटू के पिता का आपराधिक इतिहास है. हमने सुधीर को समझा बुझा दिया था, लेकिन इन लोगों ने हमारे बेटे की जान ले ली. वहीं घटना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेने पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर के सामने शव रखकर न्याय की मांग करने लगे. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में घुसकर तोड़ फोड़ भी कर दी. बहरहाल अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है. पुलिस अधिकारी लोगों को काफी समझाने के बाद करीब 5 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने में कामयाब हुए.

छात्र की हत्या के बाद एकत्र भीड़.
छात्र की हत्या के बाद एकत्र भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat and Police)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर का कहना है कि प्राथमिक जांच के अनुसार पिपरईच थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी छात्र सुधीर भारती को कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में बाइकसवार युवकों को गोली मारी दी. सुधीर का तीन दिन पहले गांव के ही लड़के छोटू से उसका कुछ विवाद हुआ था. जिसने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

संपादक की पसंद

