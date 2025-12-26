गोरखपुर कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में छात्र की गोली मार कर हत्या, भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की
बाइकसवार तीन युवकों ने वारदात को दिया अंजाम. पुलिस की प्राथमिक जांच में गांव में हुए विवाद की बात सामने आई है.
गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में शुक्रवार को बाइकसवार तीन युवकों ने 11वीं के छात्र को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर कुछ छात्र घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन युवक तमंचा लहराते हुए भाग निकले. गोली लगने से घायल छात्र को आननफानन अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई.
सुधीर भारती की मां राजकुमारी का कहना है कि दो-तीन दिन पहले गांव के छोटू से कहासुनी हुई थी. वह अपने बेटे को डांट कर घर ले आई थी. छोटू के पिता का आपराधिक इतिहास है. हमने सुधीर को समझा बुझा दिया था, लेकिन इन लोगों ने हमारे बेटे की जान ले ली. वहीं घटना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेने पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर के सामने शव रखकर न्याय की मांग करने लगे. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में घुसकर तोड़ फोड़ भी कर दी. बहरहाल अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है. पुलिस अधिकारी लोगों को काफी समझाने के बाद करीब 5 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने में कामयाब हुए.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर का कहना है कि प्राथमिक जांच के अनुसार पिपरईच थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी छात्र सुधीर भारती को कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में बाइकसवार युवकों को गोली मारी दी. सुधीर का तीन दिन पहले गांव के ही लड़के छोटू से उसका कुछ विवाद हुआ था. जिसने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
