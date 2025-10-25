ETV Bharat / state

बिहार की छात्रा ने गोरखपुर में की सुसाइड करने की कोशिश, पुलिस ने बचाया

प्राथमिक जांच के अनुसार बक्सर बिहार की रहने वाली छात्रा अपनी शादीशुदा बहन के घर लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई थी.

सुसाइड समस्या का समाधान नहीं.
सुसाइड समस्या का समाधान नहीं. (Photo credit: Gorakhpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : राजघाट थाना क्षेत्र से होकर बहने वाली राप्ती नदी में बिहार की छात्रा (23) ने सुसाइड करने की कोशिश की. हालांकि लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया. पुलिस ने छात्रा को परिजनों के हवाले कर दिया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है.

राजगढ़ थाना प्रभारी पीके सिंह की प्राथमिक जांच के अनुसार बिहार बक्सर की रहने वाली एक छात्रा (23) गुरुवार को गोरखपुर आई थी. उसके पिता फार्मासिस्ट हैं और वह किसी बात से नाराज होकर घर से चली आई थी. उसकी बीकॉम की पढ़ाई पूरी हो चुकी है. शुक्रवार दोपहर 12 बजे वह राप्ती नदी के किनारे पहुंची थी और बैग, मोबाइल नदी तट पर रखकर नदी में कूद गई. गर्दन तक पानी डूबी युवती को देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उसे बाहर आने के लिए आवाज देने लगे. लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे बाहर निकाला.

थाना प्रभारी पीके सिंह के मुताबिक छात्रा ने पूछताछ में बताया कि वह बक्सर से ट्रेन में सवार हुई थी और अपनी शादीशुदा बहन के घर लखनऊ जा रही थी. रास्ते में रुक कर आत्महत्या करने की कोशिश की. पहले उसने पुल से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुल पर जाल लगा होने की ऐसा नहीं कर पाई. इसके बाद नदी की तरफ चली गई और नदी में कूद गई, लेकिन गहराई में जाने की हिम्मत नहीं हुई. बहरहाल छात्रा को समझा बुझाकर परिवारवालों के साथ बिहार भेज दिया गया है.

TAGGED:

GORAKHPUR SUICIDE ATTEMPTED
GORAKHPUR CRIME
GIRL STUDENT ATTEMPTED SUICIDE
गोरखपुर में सुसाइड
SUICIDE ATTEMPTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.