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गोरखपुर में डंठल की आग का तांडव: धुएं के आगोश में दर्जनों गांव, सांस लेना हुआ दूभर

कृषि अधिकारी की चेतावनी: आग से मर रहे मित्र कीट, मिट्टी की उर्वरता को हो रहा भारी नुकसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

ग्रामीणों का जीना हुआ मुहाल: हालात ऐसे हैं कि धुएं और आग की लपटों के बीच अब चैन की नींद लेना भी मुश्किल हो गया है. दोपहर की तेज गर्मी और पछुआ हवाओं के कारण यह आग और भड़क जाती है.

गोरखपुर: गोरखपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में डंठल जलाने की घटनाओं ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं. सूर्य देव की तपिश के बीच खेतों में लगाई जा रही आग से उठ रहा धुआं पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है. यह धुआं अब आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है. दिन हो या रात, हवा में घुला यह जहर ग्रामीणों की सांसों पर भारी पड़ रहा है.

कई जगहों पर राहगीर भी इन अचानक उठने वाली लपटों का शिकार हो रहे हैं. रात के समय भी स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ती जा रही है.

डंठल जलाने से पशुओं के चारे पर संकट: भूसे की कीमतों में भारी उछाल की आशंका. (Photo Credit: ETV Bharat)

अग्निशमन विभाग की चुनौतियां: अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि पछुआ हवाओं और बढ़ते तापमान के कारण आग लगने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं. फायर ब्रिगेड की टीमें पूरी मुस्तैदी से आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन सूखे डंठल की आग पर काबू पाना आसान नहीं हो रहा है. दूसरी ओर, कुछ शरारती तत्व हालात की गंभीरता को न समझते हुए आग लगाकर तमाशा देख रहे हैं. कई गांव अब सीधे तौर पर इस आग और धुएं की चपेट में आ चुके हैं.

बेकाबू हुई खेतों की आग: राहगीर बन रहे लपटों का शिकार, अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर (Photo Credit: ETV Bharat)

पशुओं के चारे पर संकट: जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, आग से खेतों के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन डंठलों से पशुओं के लिए भूसा तैयार होना था, वे जलकर खाक हो रहे हैं. इससे आने वाले दिनों में पशुओं के चारे का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है और भूसे के दाम बढ़ सकते हैं. पर्यावरण और जमीन की सेहत के लिए यह स्थिति बेहद नुकसानदेह साबित हो रही है.

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