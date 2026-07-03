गोरखपुर की बेटी का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज; सबसे कम उम्र की कथा वाचिका हैं श्वेतिमा
वह मौजूदा समय में 9 वर्ष की है, लेकिन उसके कथा वाचन के कौशल से बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 11:24 AM IST
गोरखपुर: ज्ञान आपको महान बना देता है. इसे हासिल करने में न तो कोई उम्र की बाधा है और न ही किसी विधा की. आप ज्ञान के जिस क्षेत्र में भी अपने को साबित कर ले जाएं, दुनिया आपको सर माथे पर बैठा लेती है. कुछ ऐसा ही नजारा पेश किया है गोरखपुर की एक छोटी सी बेटी ने जिसको विश्व की सबसे कम आयु की अंतर्राष्ट्रीय बाल भागवत कथा वाचिका के रूप में आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड धारक का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है.
जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बेलीपार क्षेत्र के ग्राम सभा भस्मा की निवासी श्वेतिमा माधव प्रिया को अंतरराष्ट्रीय बाल व्यास का दर्जा पहले से मिला था. उसने इस सम्मान से आध्यात्मिक क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया है.
श्वेतिमा के पिता डॉ. सौरभ पांडेय का कहना है कि श्वेतिमा ने मात्र 6 वर्ष की आयु से श्रीमद्भागवत कथा वाचन एवं आध्यात्मिक सत्संग का शुभारंभ किया. अब तक वह 36 श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह और 100 से अधिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों में कथा वाचन कर भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और संस्कारों का संदेश दे चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि धर्म, अध्यात्म और समाज सेवा के प्रति हमारे घर में एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि पड़ोस के लोग भी उससे जुड़ते जा रहे हैं. उन्हें खुद सौहार्द शिरोमणि और देहदानी के रूप में समाज में पहचान प्राप्त है. अपनी पत्नी डॉ. रागिनी पांडेय के साथ अपनी शादी की सालगिरह पर देहदान का पत्र एम्स गोरखपुर में सौंप चुके हैं. लोगों को भी प्रेरित करते हैं.
उनकी पुत्री की इस उपलब्धि पर संत-महात्माओं, शिक्षाविदों एवं सामाजिक संगठनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने बताया कि श्वेतिमा संस्कृत के साथ हिंदी भाषा पर मजबूत पकड़ बन चुकी हैं.
वह मौजूदा समय में 9 वर्ष की है, लेकिन उसके कथा वाचन के कौशल से बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं. जो उसकी कथा में शामिल होता है, वह कहीं अन्य जगह पर भी उसके हो रहे आयोजन में शामिल होने के लिए जरूर पहुंचता है.
उन्होंने कहा कि अपने धर्म, अध्यात्म, संस्कृत के संरक्षण की दिशा में उनकी बेटी का यह प्रयास उन्हें और परिवार को गौरव की अनुभूति कराता है. वह जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारा उसे पूरा सपोर्ट है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र उसके इस कार्य को और साहस प्रदान करेंगे, जिससे उसकी ख्याति न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में फैलेगी.
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