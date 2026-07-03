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गोरखपुर की बेटी का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज; सबसे कम उम्र की कथा वाचिका हैं श्वेतिमा

गोरखपुर की बेटी का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: ज्ञान आपको महान बना देता है. इसे हासिल करने में न तो कोई उम्र की बाधा है और न ही किसी विधा की. आप ज्ञान के जिस क्षेत्र में भी अपने को साबित कर ले जाएं, दुनिया आपको सर माथे पर बैठा लेती है. कुछ ऐसा ही नजारा पेश किया है गोरखपुर की एक छोटी सी बेटी ने जिसको विश्व की सबसे कम आयु की अंतर्राष्ट्रीय बाल भागवत कथा वाचिका के रूप में आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड धारक का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है. जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बेलीपार क्षेत्र के ग्राम सभा भस्मा की निवासी श्वेतिमा माधव प्रिया को अंतरराष्ट्रीय बाल व्यास का दर्जा पहले से मिला था. उसने इस सम्मान से आध्यात्मिक क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया है. सबसे कम उम्र की कथा वाचिका हैं श्वेतिमा. (Video Credit: ETV Bharat) श्वेतिमा के पिता डॉ. सौरभ पांडेय का कहना है कि श्वेतिमा ने मात्र 6 वर्ष की आयु से श्रीमद्भागवत कथा वाचन एवं आध्यात्मिक सत्संग का शुभारंभ किया. अब तक वह 36 श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह और 100 से अधिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों में कथा वाचन कर भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और संस्कारों का संदेश दे चुकी हैं.