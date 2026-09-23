CAG रिपोर्ट के बाद हड़कंप; पूर्वात्तर रेलवे ने शुरू किया शुद्ध पेयजल के लिए व्यापक अभियान
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने समेत तमाम सुविधाओं के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:46 AM IST
गोरखपुर : कैग रिपोर्ट के बाद पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों की कमियों को दुरुस्त करने के लिए अभियान शुरू किया है. इसमें प्रमुख रूप से मुसाफिरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वॉटर सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत रेलवे प्रशासन पानी की टंकियों की सफाई के साथ क्लोरिनेशन आदि प्रक्रिया शुरू की गई है.
रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की व्यापक समीक्षा की. इसके बाद भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस कड़ी में रेलवे नेटवर्क के करीब 20 हजार स्थानों पर नई फिल्ट्रेशन प्रणाली, वॉटर कूलर और जल गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था स्थापित करने की योजना है. सेंट्रल रेलवे अपने स्टेशनों, कोचिंग डिपो और यात्रियों से सीधे जुड़े अन्य स्थानों पर इस व्यवस्था को तेजी से लागू करेगा. इसके अलावा पुराने और खराब हो चुके पानी के स्टोरेज टैंकों की पहचान कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है. पानी के स्रोत और आउटलेट दोनों स्थानों पर गुणवत्ता की नियमित जांच, केंद्रीयकृत निगरानी तथा स्टोरेज टैंकों की निर्धारित समय पर सफाई और रखरखाव पर भी जोर दिया गया है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि कैग रिपोर्ट के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में अभियान चला कर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहा है. प्रतिदिन पूर्वोत्तर रेलवे की टीम किसी न किसी स्टेशन पर पानी की गुणवत्ता की जांच कर रही है. जहां भी गुणवत्ता में कमी है उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जा रहा है. जहां पर जैसी जरूरत है उसी हिसाब से उसे ठीक किया जा रहा है अगर क्लोरिनेशन की जरूरत है वहां क्लोरिनेशन किया जा रहा है.
पानी की टंकियों की साफ सफाई सुनिश्चित किया जा रही है. जहां पर पेयजल के ब्लॉक हैं, उनकी साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है. आवश्यकता के अनुसार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त अवैध वेंडरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर भी पूर्वोत्तर रेलवे सतर्क है.
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