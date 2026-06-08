पूर्वांचल के बदमाश और कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को एसटीएफ ने अयोध्या में किया ढेर, 40 मुकदमे थे दर्ज, 2 लाख रुपये घोषित था इनाम
बदमाश भानु प्रताप सिंह मूल रूप से गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के विधनापार का रहने वाला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 9:48 AM IST
गोरखपुर : बेलघाट थाना क्षेत्र के इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को एसटीएफ ने रविवार रात अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मार गिराया. बदमाश पर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे और 2 लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. भानु प्रताप सिंह मूलरूप से गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के विधनापार का रहने वाला था. पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी.
अयोध्या परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सोमे बर्मा की ओर से बताया गया कि रविवार देर रात एसटीएफ को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह अपने एक साथी के साथ बाइक से अयोध्या महाराजगंज थाना क्षेत्र की तरफ से निकल रहा है. इस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी शुरू कीऔ और एमी घाट के पास उसे रोकने की कोशिश की. एसटीएफ टीम को देख कर बदमाश ने फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसे लगी और गंभीर रूप से घायल हो गया. एसटीएफ टीम उसे मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां इलाज के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.
भानु प्रताप सिंह गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के विधानापार का रहने वाला था. भानु शातिर किस्म का अपराधी था, उस पर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे. पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी. भानु प्रताप पर गोरखपुर पुलिस ने 25000, आजमगढ़ पुलिस ने 1 लाख, अंबेडकरनगर पुलिस ने 50000, और बस्ती पुलिस ने 15000 का इनाम घोषित कर रखा था.