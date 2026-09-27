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गोरखपुर किशोर सम्प्रेक्षण गृह की शिकायतों के बाद डीएम, एसएसपी और जिला जज ने परखी हकीकत

किशोर कारागार के सभागृह में बैठक करते डीएम व अन्य अधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित सूर्यविहार किशोर कारागार (सम्प्रेक्षण गृह) की शिकायतों को लेकर शनिवार को जिला जज राज कुमार, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रहने की व्यवस्था, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, विधिक सहायता, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली. साथ ही बैरकों, कमरों की साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की स्थिति सुधारने के बाबत दिशा-निर्देश दिए.