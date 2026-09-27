गोरखपुर किशोर सम्प्रेक्षण गृह की शिकायतों के बाद डीएम, एसएसपी और जिला जज ने परखी हकीकत
तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार किशोर कारागार (सम्प्रेक्षण गृह) से कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 7:50 AM IST
गोरखपुर : तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित सूर्यविहार किशोर कारागार (सम्प्रेक्षण गृह) की शिकायतों को लेकर शनिवार को जिला जज राज कुमार, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रहने की व्यवस्था, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, विधिक सहायता, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली. साथ ही बैरकों, कमरों की साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की स्थिति सुधारने के बाबत दिशा-निर्देश दिए.
बता दें, सूर्य विहार किशोर कारागार में केवल देवरिया और कुशीनगर जनपद के किशोर रहते हैं. यहां किशोरों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी दिनों से शिकायत मिल रही थीं. इसी के तहत अधिकारियों की टीम शनिवार संप्रेक्षण गृह पहुंची और सुविधाओं-व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
जिला जज राज कुमार, जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉ. कोस्तुभ ने शिक्षा एवं सुधारात्मक गतिविधियों की भी जानकारी ली. किशोरों के लिए संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति देखी गई.
अधिकारियों ने कहा कि किशोरों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा तथा कौशल विकास से जोड़ा जाए, ताकि उनमें सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और वे भविष्य में समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें. मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई.
अधिकारियों ने कहा कि किशोरों की व्यक्तिगत और भावनात्मक समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना जाए तथा जरूरत के अनुसार उन्हें नियमित काउंसिलिंग उपलब्ध कराई जाए. निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया और निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए गए.
डीएम दीपक मीणा ने स्पष्ट किया कि देवरिया और कुशीनगर से यहां रहने वाले सभी किशोरों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सम्प्रेक्षण गृह का उद्देश्य केवल किशोरों को रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित एवं सुधारात्मक वातावरण देकर शिक्षा, कौशल और परामर्श के माध्यम से सकारात्मक दिशा प्रदान करना भी है. निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटिल, एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह और क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
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