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एयरवेज की ​सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ने किया सुसाइड; व्हाट्सएप पर लिखी ऐसी बात

​बलिया की बेटी ने गोरखपुर में किया सुसाइड. मकान मालिक ने स्टेट्स देख तोड़ा दरवाजा तो बिस्तर पर मिली लाश.

एयरलाइंस कर्मचारी शिवांगी वर्मा. फाइल फोटो
एयरलाइंस कर्मचारी शिवांगी वर्मा. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:12 AM IST

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गोरखपुर : बलिया की रहने वाली अविवाहित युवती अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट पर "अब और जीना नहीं चाहती" का स्टेटस लगा कर आत्महत्या कर ली. युवती स्पाइस जेट एयरवेज में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव थी. युवती गोरखपुर के सैनिक विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी. सोमवार को मकान मालिक ने अपने व्हाट्सएप पर मैसेज दिखा तो वह युवती के कमरे के पास गए. जहां उन्होंने शव देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी.

एम्स थाना प्रभारी सीपी पांडेय ने बताया कि मकान मालिक की सूचना पुलिस टीम मौके पर गई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवती बलिया जिले के मलिकपुर गांव की रहने वाली थी. जिसका नाम शिवांगी वर्मा था. वह स्पाइसजेट एयरवेज में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी. अभी उसकी शादी नहीं हुई थी. मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर शिवांगी का मैसेज देख कर उसके कमरे की तरफ गए थे. कमरा अंदर से बंद था, आवाज लगाने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी.

सीपी पांडेय के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़ कर खोला था. युवती अपने बिस्तर पर पड़ी थी. युवती को तत्काल एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि कर दी. फोरेंसिक व पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं. परिजनों को बुला लिया गया है. शिवांगी के व्हाट्सएप और फोन रिकार्ड की डिटेल खंगाली जा रही है. अभी तक आत्महत्या की कोई वजह सामने नहीं आई है. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव बलिया लेकर चले गए हैं.

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