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सपा का दावा ; SIR के बाद भी मतदाता सूची में 64 हजार बोगस मतदाताओं के नाम बरकरार

गोरखपुर से सपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान समेत तमाम नाम मीडिया से किए साझा.

मीडिया से मुखातिब गोरखपुर से सपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम.
मीडिया से मुखातिब गोरखपुर से सपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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गोरखपुर : समाजवादी पार्टी गोरखपुर इकाई ने SIR के बाद भी जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 64000 से अधिक बोगस मतदाताओं का नाम सूची में होने का दावा किया है. सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने इस बाबत सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है.

मीडिया को जानकारी देते सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम. (Video Credit : ETV Bharat)

जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत का केंद्र बिंदु केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और उनके परिवार के नाम सूची में शामिल होना बताया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस पर पैनी नजर है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने हर जिले स्तर पर इसकी समीक्षा की है. इस तरह की गड़बड़ियां कई जिलों में निकलकर आई हैं.

ब्रजेश गौतम का दावा है कि जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्र में 64339 ऐसे नाम दर्ज हैं. जिनके नाम, पिता, लिंग, मकान नंबर से मेल खाते एक या एक से अधिक कई बार नाम दर्ज हैं. इससे क्रम संख्या बढ़ती गई है. यही नहीं एक ही नाम के मतदाता, लिंग और पहचान के साथ कई अन्य विधानसभाओं की मतदाता सूची में भी शामिल नजर आते हैं. जो इस मतदाता सूची के डुप्लीकेट और बोगस होने का प्रमाण देता है. सपा जिला अध्यक्ष ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग डीएम से की है.

पत्रकारों से बातचीत में जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले की 9 विधानसभाओं में से प्रत्येक विधानसभा में 6000 से अधिक मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं. सबसे अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 9241 गोरखपुर शहर विधानसभा में है. ग्रामीण विधानसभा में भी यह संख्या 8000 से ऊपर है.

ब्रजेश गौतम ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री के परिवार के नाम के साथ इस तरह की त्रुटि है तो अन्य नाम के साथ तो यह बहुत आसान है. एक ही नाम कई क्रमांक पर दर्ज हैं. जिलाधिकारी को दिए गए पत्र के साथ उन्होंने इस बात को लेकर मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखा और प्रेस वार्ता के जरिए इस बड़े घालमेल को उजागर किया. उन्होंने कहा कि अगर यह सुधार नहीं होता है और समाजवादी पार्टी को इससे अवगत नहीं कर जाता है तो गोरखपुर की सड़क के सूनी नहीं रहने पाएंगी.

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