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सपा का दावा ; SIR के बाद भी मतदाता सूची में 64 हजार बोगस मतदाताओं के नाम बरकरार

गोरखपुर : समाजवादी पार्टी गोरखपुर इकाई ने SIR के बाद भी जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 64000 से अधिक बोगस मतदाताओं का नाम सूची में होने का दावा किया है. सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने इस बाबत सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है.

मीडिया को जानकारी देते सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम. (Video Credit : ETV Bharat)

जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत का केंद्र बिंदु केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और उनके परिवार के नाम सूची में शामिल होना बताया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस पर पैनी नजर है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने हर जिले स्तर पर इसकी समीक्षा की है. इस तरह की गड़बड़ियां कई जिलों में निकलकर आई हैं.

ब्रजेश गौतम का दावा है कि जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्र में 64339 ऐसे नाम दर्ज हैं. जिनके नाम, पिता, लिंग, मकान नंबर से मेल खाते एक या एक से अधिक कई बार नाम दर्ज हैं. इससे क्रम संख्या बढ़ती गई है. यही नहीं एक ही नाम के मतदाता, लिंग और पहचान के साथ कई अन्य विधानसभाओं की मतदाता सूची में भी शामिल नजर आते हैं. जो इस मतदाता सूची के डुप्लीकेट और बोगस होने का प्रमाण देता है. सपा जिला अध्यक्ष ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग डीएम से की है.