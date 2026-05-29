गोरखपुर में दिखा दुर्लभ '22 डिग्री सन हेलो': सूर्य के चारों ओर बना चमकीला घेरा, खगोलविद ने बताया इसके पीछे का विज्ञान
वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोलविद ने बताया, वायुमंडल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टलों से प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनने वाली प्राकृतिक घटना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:30 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुक्रवार की दोपहर आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया. यहां सूर्य के चारों ओर एक अनोखा और चमकीला लाल घेरा नजर आया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ छतों पर जमा हो गई. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने इस संबंध में वैज्ञानिक जानकारी शेयर की.
उन्होंने बताया कि आकाश में सूर्य के चारों ओर बने इस विशाल गोलाकार चमकीले घेरे को देखकर स्थानीय लोगों में उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी.
22 डिग्री सन हेलो: उत्सुकतावश तमाम सजग नागरिकों ने खगोलविद को फोन कर इस अनोखी खगोलीय घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहा. खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि खगोल विज्ञान की प्रामाणिक भाषा में इसे "22 डिग्री सन हेलो" कहा जाता है. इस दुर्लभ दिखने वाली सुंदर प्रकाशीय घटना को देखकर लोगों ने तुरंत इसे अपने मोबाइल कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मनमोहक रिंग की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे.
सूक्ष्म बर्फीले क्रिस्टलों का कमाल: वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार यह विशेष घटना पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म बर्फीले क्रिस्टलों के कारण आकार लेती है. जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में तैर रहे इन विशिष्ट षट्भुजीय बर्फ क्रिस्टलों से होकर गुजरती हैं, तब प्रकाश का अपवर्तन होता है. इसी अपवर्तन के कारण सूर्य के चारों ओर ठीक 22 डिग्री के कोण पर एक चमकीला वृत्ताकार छल्ला बन जाता है. उन्होंने आम जनता का भ्रम दूर करते हुए कहा कि यह कोई अलौकिक या रहस्यमयी घटना नहीं है.
मौसम परिवर्तन का बड़ा संकेत: यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक, सामान्य और वैज्ञानिक प्रकाशीय प्रक्रिया का हिस्सा है. यह घटना सामान्यतः अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले बहुत पतले बर्फीले बादलों के दौरान ही दिखाई देती है, जिन्हें विज्ञान में 'सिरोस्ट्रेटस क्लाउड' कहा जाता है. खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार, आसमान में सन हेलो का बनना कई बार आगामी मौसम परिवर्तन का एक बड़ा संकेत भी माना जाता है. कई बार यह घटना पश्चिमी विक्षोभ या किसी नई वर्षा प्रणाली के सक्रिय होने की दस्तक होती है.
सीधे सूर्य को देखने से बचें: हालांकि हर बार इसके दिखाई देने के बाद अनिवार्य रूप से बारिश ही हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है. सन हेलो मुख्य रूप से परावर्तन, अपवर्तन और वायुमंडलीय प्रकाशिकीके स्थापित सिद्धांतों से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत विजुअल घटना है. इस बीच खगोलविद ने आम लोगों को एक महत्वपूर्ण सलाह देते हुए सचेत किया है कि इस नजारे को नग्न आंखों से सीधे लंबे समय तक न देखें. सूर्य की तीव्र किरणें सीधे आंखों के रेटिना को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं.
इंद्रधनुष से थोड़ा अलग रूप: यह वृत्त सूर्य से लगभग 22 डिग्री की कोणीय दूरी पर बनता है, इसीलिए इसका नामकरण 22-degree halo पड़ा है. इसके सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भाग को समझें तो बर्फ के इन षट्भुजीय क्रिस्टलों का आंतरिक कोण लगभग 60 डिग्री होता है. जब प्रकाश की किरणें इनसे होकर गुजरती हैं, तब न्यूनतम विचलन लगभग 22 डिग्री के आसपास ही बनता है. यह पैटर्न बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा तो नहीं होता, लेकिन प्रकाश के विक्षेपण के कारण इसमें हल्के रंग साफ दिखाई दे सकते हैं.
चंद्रमा के पास भी बनता है हेलो: तरंगदैर्घ्य अलग होने से इसके अंदरूनी हिस्से में हल्का लाल रंग और बाहरी छोर पर नीला या सफेद रंग दिखाई देता है. खगोलविद ने बताया कि ठीक इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत रात के समय चंद्रमा के आस-पास भी ऐसा ही घेरा बनता है. चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले इस प्रकाश-वृत्त को खगोल विज्ञान में 'मून हेलो' के नाम से जाना जाता है. सन हेलो पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रकाशिकी का एक अत्यंत सुंदर, सुरक्षित और अनूठा प्राकृतिक उदाहरण है.
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