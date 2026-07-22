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गोरखपुर में गविष्टि यात्रा का समापन, अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- "गोरक्षा की परंपरा निभाएं सीएम योगी, सावरकर के विचारों पर न चलें"

लखनऊ में सभा की अनुमति न मिलने पर भड़के शंकराचार्य, 403 विधानसभाओं में 'गौ गर्जना' का ऐलान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

2027 के चुनाव को लेकर दी चेतावनी: शंकराचार्य ने बताया कि 81 दिनों की यात्रा में वे प्रदेश की लाखों जनता से मिले और जनता का उन्हें भारी समर्थन मिला है. लोगों ने यह संकल्प लिया है कि अगर मौजूदा सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा नहीं देती है तो 2027 के चुनाव में वे बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने योगी सरकार और बीजेपी को सचेत करते हुए कहा कि अभी भी संभल जाने का समय है, वरना जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने न तो धर्म की मर्यादा रखी और न ही संविधान का सम्मान किया.

सीएम योगी से थीं बड़ी उम्मीदें: शंकराचार्य ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में गौ माता को राज्य माता का दर्जा जरूर देंगे. हमने इस यात्रा के शुभारंभ के साथ उन्हें निर्णय लेने के लिए 40 दिन का समय भी दिया था. लेकिन इसके बावजूद उनके मुख से गाय के लिए माता शब्द तक नहीं निकला और न ही उसे राज्य माता घोषित किया गया. इसलिए मैं एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को जगाने आया हूं कि वे सावरकर के विचारों को छोड़कर वास्तविक गोरक्षा की परंपरा निभाएं.

इस अवसर पर अपने अनुयायियों और मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा का प्रारंभ और अंत गोरखपुर से करने की खास वजह थी. क्योंकि गोरखपुर का नाम महायोगी बाबा गोरखनाथ के गौरक्षा प्रेम से पड़ा है और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं.

गोरखपुर: गौ माता को राज्य और राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर 81 दिन पूर्व गोरखपुर से शुरू हुई "गविष्टि यात्रा" का समापन बुधवार को हुआ. ज्योतिर्मठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस यात्रा का समापन भी गोरखपुर में ही किया.

गौ माता को राज्य और राष्ट्र माता घोषित करने की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)

अयोध्या विवाद पर दिया कड़ा बयान: अयोध्या के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने का दावा एक सफेद झूठ था. अगर कोई व्यक्ति संविधान या धर्म की शपथ लेकर झूठा बयान देता है, तो उसे अपनी गद्दी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या यात्रा के दौरान जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहानियां गढ़ी गईं, लेकिन अब जनता उनके चरित्र को अच्छी तरह समझ चुकी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नमाज एक महंत के कमरे में हुई थी जिसके जवाब में संतों ने मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था.

लखनऊ सभा की अनुमति न मिलने का विरोध: शंकराचार्य ने कहा कि 24 तारीख को लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन मैदान में 'गौ गर्जना सभा' का आयोजन तय किया गया था. इसके लिए एक महीने पहले ही निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने आज तक इसकी अनुमति नहीं दी. इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गौ माता के विषय पर लोगों को इकट्ठा होकर चर्चा भी नहीं करने देना चाहती. लेकिन हम कानून का पालन करते हुए भी पीछे नहीं हटेंगे और अपना संदेश जनता तक पहुंचाएंगे.

शंकराचार्य ने दिया 2027 के चुनाव का अल्टीमेटम. (Photo Credit: ETV Bharat)

403 विधानसभाओं में होगी 'गौ गर्जना': उन्होंने समर्थकों से कहा कि अब किसी को लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. 24 तारीख को दोपहर 12 बजे वे वहीं से अपना ऑनलाइन संबोधन देंगे और आगे के कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे. उन्होंने कहा कि यह सरकार हिंदू हित के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब गौ माता को माता कहने से भी कतरा रही है. इसीलिए जनता के पास जाकर अब एक ऐसी सनातन सत्ता की स्थापना की रणभेरी बजाई गई है जो बिना मांगे हिंदुओं की रक्षा करेगी.

चतुरंगिनी सेना में शामिल होने का आह्वान: शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान उनके समर्थकों को डराया-धमकाया गया और बुलडोजर चलाने की धमकियां देकर नोटिस भेजे गए. देश के वर्तमान हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही की ओर धकेला जा रहा है और भारत को उत्तर कोरिया नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने आम नागरिकों से अपनी 'चतुरंगिनी सेना' में शामिल होने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सेना हथियारबंद युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करेगी.

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