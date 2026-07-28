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गोरखपुर में जघन्य वारदात; लापता मासूम का शव पड़ोसी के तहखाने में मिला, हत्यारोपी कंप्यूटर टीचर गिरफ्तार

खजनी थाना क्षेत्र में कस्बे के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी पुत्र के साथ पड़ोसी ने की जघन्य वारदात.

लापता मासूम का शव पड़ोसी के तहखाने में मिला.
लापता मासूम का शव पड़ोसी के तहखाने में मिला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:24 PM IST

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गोरखपुर : खजनी थाना क्षेत्र में कस्बे के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी के लापता पौत्र (10) का शव मंगलवार को पड़ोसी के घर के तहखाने से बरामद हुआ. इसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी कंप्यूटर टीचर को गिरफ्तार किया है. आक्रोशित लोगों ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की है.

बताया गया कि खजनी कस्बे के प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी हनुमान वर्मा पुत्र वैभव वर्मा (10) सोमवार को साइकिल से घूमने निकला था. इसके बाद वह घर नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, क्षेत्राधिकारी खजनी और प्रभारी निरीक्षक सहित कई टीमें पूरी रात बच्चे की खोज में जुटी रहीं, लेकिन बच्चे की कोई लोकेशन नहीं मिली. इसी बीचे सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी संदिग्ध सर्वेश भट्ट को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद मामला खुला.

सर्वेश भट्ट कंप्यूटर टीचर है. सर्वेश की निशानदेही पर सोमवार को उसके घर की तलाशी ली गई. इस दौरान वैभव का शव सर्वेश घर के बेसमेंट से बरामद हुआ है. मासूम का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में व्यापारी, स्थानीय लोग और परिजन सड़क पर उतर आए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया. आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं.

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि पड़ोसी सर्वेश ही वैभव को अपने साथ ले गया था. इसके बाद हत्या कर शव को बेसमेंट में छुपा दिया था. आरोपी सर्वेश कम्प्यूटर टीचर है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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