गोरखपुर में माध्यमिक शिक्षकों का सम्मेलन; प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी बोले- शिक्षा विभाग में पूर्व DGP का क्या काम?

प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : 'प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाना उचित नहीं है. यह पद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, चयन प्रक्रिया और समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए. यह पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है. शिक्षा विभाग में उनका क्या काम है?. हमको लगता है कि चयन आयोग अपने उद्देश्यों में विफल हो जाएगा'. ये बातें माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कही. गुरुवार को वह संगठन के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में बतौर अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने सरकार पर उठाए सवाल. (Video Credit; ETV Bharat) कीर्ति पांडेय को बनाया गया था अध्यक्ष : प्रदेश महामंत्री ने कहा कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इसके पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय को शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था. उनका कार्यकाल साल भर भी नहीं हुआ था. उन्हें काम करने ही नहीं दिया गया. 'इस्तीफा दिया नहीं, ले लिया गया' : द्विवेदी ने कहा कि मेरा मानना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया. पूर्व डीजीपी की नियुक्ति इस बात को बता रही है कि प्रदेश सरकार की मंशा ऐसे पुलिस अधिकारियों को उपकृत करना है. इसी वजह से कीर्ति पांडेय जैसी शिक्षाविद को हटा दिया गया.