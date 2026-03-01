गोरखपुर : बैट्री चालित लिफ्ट, रुकावट पर खुद रास्ता बदल लेने वाली कार समेत कई अद्भुत मॉडल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बच्चों ने किया प्रस्तुत
ड्रोन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ राहुल सिंह ने छात्रों को विस्तृत जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.
गोरखपुर : राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शनिवार को गोरखपुर में विश्वविद्यालय से लेकर कई अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में छात्रों ने विभिन्न विज्ञान मॉडल पेश किए. बच्चों ने अपने शोध कौशल से बैट्री चालित लिफ्ट, रुकावट पर खुद रास्ता बदलने वाली कार, अंग्रेजी के अल्फाबेट से कंट्रोल होने वाली कार, स्टेरिंग से हाथ हटाने पर गाड़ी को नियंत्रण करने समेत कई अद्भुत मॉडल प्रस्तुत किए.
आरपीएम एकेडमी के हरिओम यादव व उसके ग्रुप ने दुर्घटना को रोकने हेतु एक ऐसी कार बनायी जो सेंसर पर आधारित थी. यह कार रुकावट को देखते ही स्वतः रुक जाती थी और सुरक्षित रास्ते की तरफ बढ़ लेती थी. नीलाक्षी जालान के ग्रुप ने साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम बनाया है. विस्तृत मिश्रा के ग्रुप ने एक ऐसी लिफ्ट मशीन बनायी है जो नई तकनीक पर आधारित है. यह बहुत कम खर्च में घरों में लगायी जा सकती है. इसके अलावा कई और विद्यालयों के बच्चे भी उपस्थित रहे. जिन्होंने अनेक प्रकार के वर्किंग मॉडल बनाए थे.
कक्षा नौ के केशव गुप्ता ने बताया कि उनकी बनाई कार अपने सामने रुकावट को देखते ही रास्ता बदल लेगी. यह मॉडल भविष्य में अगर तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो दुर्घटनाओं में कमी लाएगा. कक्षा नौ के ही छात्रा दिव्य बजाज ने बताया कि उनकी कार का मॉडल अलग ही सुविधा देगा. अगर कोई गाड़ी चलाते समय स्टेरिंग पर थकावट महसूस करता है तो कार को मोबाइल व ब्लूटूथ के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है. विस्तृत मिश्रा ने बताया कि उन्होंने बैटरी चालित लिफ्ट बनाया है जो काफी सुरक्षित मॉडल है.
