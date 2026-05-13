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गोरखपुर: CBSE बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, संस्कृति गुप्ता ने 98.4% अंक हासिल कर किया जिला टॉप

संस्कृति गुप्ता ने किया जिला टॉप ( Photo Credit; ETV Bharat )