गोरखपुर: CBSE बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, संस्कृति गुप्ता ने 98.4% अंक हासिल कर किया जिला टॉप
संस्कृति का सपना भविष्य में डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 8:40 PM IST
गोरखपुर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. गोरखपुर की संस्कृति गुप्ता ने 98.4% अंक प्राप्त कर जिला टॉप को तमगा अपने नाम कर लिया है. संस्कृति गुप्ता की इस सफलता से परिवार में जश्न का माहौल है.
होनहार छात्रा संस्कृति गुप्ता सिविल लाइंस स्थित आरपीएम स्कूल की छात्रा है और शुरू से पढ़ने में मेधावी रही है, उसके इस सफलता से परिवार और स्कूल प्रबंधन ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है. संस्कृति गुप्ता वर्तमान में अपने परिवार के साथ शहर के दाऊदपुर मोहल्ले में रहती है. मूल रूप से उनका परिवार डोहरिया गोरखपुर का रहने वाला है. उनके पिता गोरखपुर में स्टील की दुकान चलाते है, जबकि माता मीरा गुप्ता गृहिणी हैं.
परिवार का कहना है कि संस्कृति की सफलता में उनकी मां का विशेष योगदान है, जिन्होंने पढ़ाई और परवरिश में अहम भूमिका निभाई है. संस्कृति का सपना भविष्य में डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना है. उनके माता-पिता ने बताया कि वे हमेशा बेटी को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए प्रेरित करते थे और अन्य जिम्मेदारियों से दूर रखते थे, ताकि वह अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दे सके.
संस्कृति की इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि स्कूल और जिले में भी खुशी का माहौल है. उनकी सफलता से अन्य छात्र-छात्राएं भी प्रेरित हो रही है. संस्कृति ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा, कठिन परिश्रम और लगातार फोकस होकर पढ़ाई करना ही लक्ष्य को हासिल करना है. संस्कृति के इस प्रदर्शन से विद्यालय के शिक्षक भी प्रसन्न है.
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