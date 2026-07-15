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गोरखपुर में "नमस्ते दिवस" पर सफाई मित्रों का हुआ सम्मान, नगर निगम ने बांटी सुरक्षा किट

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सम्मानित किए गए सफाई मित्र.
सम्मानित किए गए सफाई मित्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:48 AM IST

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गोरखपुर : "नमस्ते दिवस" के अवसर पर 'सफाई मित्रों' के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को सदन हाल में किया गया. समारोह में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने सीवर और नाला सफाई कार्य में लगे फ्रंटलाइन कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए.

सफाई मित्र को सम्मानित करते अधिकारी.
सफाई मित्र को सम्मानित करते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि "सफाई मित्र सुरक्षित शहर" राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर को देश भर में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण महानगर के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का विषय है. यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उपलब्धि हमारे सफाई मित्रों की अनवरत मेहनत, अटूट समर्पण और उत्कृष्ट सेवा भावना का ही प्रतिफल है. उन्होंने बताया कि सफाई मित्रों एवं उनके आश्रितों को सुदृढ़ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत अब तक लगभग 1600 कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड निर्मित किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा नव-गठित "सफाई मित्र कर्म निधि" की उपयोगिता बताई.

सम्मानित किए गए सफाई मित्र.
सम्मानित किए गए सफाई मित्र. (Photo Credit : ETV Bharat)




नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि सफाई मित्रों की कर्तव्यनिष्ठा और अथक परिश्रम के बल पर ही नगर निगम गोरखपुर को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिमान और उपलब्धियां हासिल हो रही हैं. नगर आयुक्त ने सभी कार्मिकों को आश्वस्त किया कि नगर निगम प्रशासन उनके सामाजिक सम्मान, कार्यस्थल की सुरक्षा, समग्र कल्याण एवं मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. भविष्य में भी उनके हितों के संवर्धन हेतु सभी आवश्यक एवं सुधारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे.

सम्मानित किए गए सफाई मित्र.
सम्मानित किए गए सफाई मित्र. (Photo Credit : ETV Bharat)

कार्यक्रम के अंत में महापौर और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से समस्त सफाई मित्रों से गोरखपुर को एक सुरक्षित और आदर्श शहर बनाने के महाअभियान में निरंतर योगदान देने का आह्वान किया. कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, गौरव रंजन श्रीवास्तव, जोनल सेनेट्री अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी अविनाश सिंह, रवि सिंह सहित नगर निगम के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे.

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