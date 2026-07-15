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गोरखपुर में "नमस्ते दिवस" पर सफाई मित्रों का हुआ सम्मान, नगर निगम ने बांटी सुरक्षा किट

सम्मानित किए गए सफाई मित्र. ( Photo Credit : ETV Bharat )