सीएम योगी और ब्रजेश पाठक पर भड़के सांसद सनातन पाण्डेय, बोले-लोकतंत्र का हनन कर रही सरकार
लखनऊ में 5 अगस्त को होने वाले समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के जयंती समारोह की तैयारी परखने गोरखपुर पहुंचे थे सनातन पांडेय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 11:11 AM IST
गोरखपुर : बलिया से समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद सनातन पांडेय सोमवार को गोरखपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान योगी सरकार और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से हम आजाद तो जरूर हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमारे हक और अधिकार हमसे छीन रही है. दूसरों के लिए अलग नियम और अपनों के लिए खुली छूट यह कहां तक जायज है. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जातिगत सम्मेलनों पर पाबंदी लगाई हुई है. वहीं आए दिन लखनऊ में विभिन्न जातिगत सम्मेलन में पार्टी के नेता खुद शामिल होते हैं. सरकार विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज रही है.
सपा सांसद सनातन पांडेय 5 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा बैठक करने गोरखपुर पहुंचे थे. सांसद सनातन पांडे ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और चंदे की चोरी मामले में जो कार्रवाई हो रही है, वह केवल लीपापोती है. प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो ऐसे में सरकार के संरक्षण में ही सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. ईडी-सीआईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कुछ भी पता लगाने में नाकाम हैं. इस मामले में कार्रवाई तब शुरू हुई, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया और ट्वीट किया.
भारत आस्था और संविधान की मान्यता वाला देश है. ऐसे में करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची है. साथ ही कानून के हिसाब से भी घोर आपराधिक कृत्य है. ऐसे में सरकार लीपापोती करती नजर आ रही है. यदि ऐसा नहीं होता तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद केवल कर्मचारियों, सफाईकर्मियों और ड्राइवरों पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होती. चंपत राय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने काफी संदेहजनक है. प्रधानमंत्री का आजतक इस मामले पर कोई बयान भी नहीं आया है.
ब्राह्मण समाज से जुड़े सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध और शिक्षित समाज है. प्रदेश में भाजपा सरकार को नौ वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन ब्राह्मण को आज तक सम्मान और न्याय नहीं मिला. प्रदेश में सबसे अधिक एनकाउंटर मुसलमानों के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों के हुए हैं. आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. कानपुर के विकास दुबे अपराधी हो सकते हैं, लेकिन उनके रहने वाले साथी जिनकी 3 दिन पहले शादी हुई थी उसकी बहू खुशी दुबे का क्या अपराध था कि उसे जेल में डाल दिया गया. खुशी दुबे की शादी के तीन दिन बाद ही उन्हें जेल भेज दिया गया. खुशी दुबे की मां आज भी गंभीर रूप से बीमार हैं. प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद उनकी कोई मदद नहीं की गई. समाजवादी पार्टी उनकी मां के इलाज का पूरा खर्च वहन कर रही है. इसी तरह विजय मिश्रा यदि आरोपी हैं तो कानून अपना काम करे, लेकिन उनके बेटे और बहू की क्या गलती थी कि उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया. भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करना चाहती है. लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.
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