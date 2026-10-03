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गोरखपुर में सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे गये थप्पड़: पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी से मारपीट, कुर्सी को लेकर हुआ हंगामा

गोरखपुर: गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के सभागार में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक जोरदार हंगामा शुरू हो गया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश को मीडिया के सामने रखने के लिए सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने प्रेस वार्ता बुलाई थी.

हॉल में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी दौरान अंशुमान सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

कुर्सी के मामूली विवाद में बिगड़ी बात, थप्पड़ मारते ही मच गई अफरा-तफरी: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंशुमान सिंह ने पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी से अपनी कुर्सी के बगल में जगह बनाने को कहा. इस पर नगीना साहनी ने बताया कि पास में पहले से काजल निषाद बैठी हैं और जगह खाली नहीं है. इसी छोटी सी बात को लेकर बहस बढ़ गई और देखते ही देखते माहौल बेहद गर्मा गया. आरोप है कि अंशुमान सिंह के साथ आए लोगों ने नगीना साहनी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद सभागार में हाथापाई और गाली-गलौज शुरू हो गई.

गुंडों के साथ आकर मारपीट करने का लगाया आरोप, कठोर कार्रवाई की मांग की: घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होने लगी. पीड़ित पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बेहद नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर गुंडों के साथ आए और प्रेस क्लब जैसी जगह पर उनके साथ मारपीट की. उन्होंने ऐसे अराजक तत्वों पर पार्टी और प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. इस घटना के बाद गोरखपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने घटना की निंदा की, हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट: इस मामले पर सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अनुशासनहीनता का मामला है और इसकी रिपोर्ट तुरंत पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी. राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेगा, उसी के अनुसार आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरेआम हुई इस घटना के बाद गोरखपुर की स्थानीय राजनीति में आने वाले दिनों में सियासी गर्माहट और बढ़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं.

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