गोरखपुर में सैलून संचालक ने की खुदकुशी; मरने से पहले शूट किया वीडियो, मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया
गोरखपुर के बक्शीपुर में मकान मालिक की प्रताड़ना से परेशान सैलून संचालक नजीर अहमद खान ने सुसाइड कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:33 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बक्शीपुर इलाके में एक सैलून संचालक ने मकान मालिक की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली.
मृतक की पहचान नजीर अहमद खान के रूप में हुई है, जो अनूप कुमार जायसवाल के मकान में किराए पर रहते थे और वहीं नीचे अपनी दुकान में सैलून चलाते थे.
जहर खाने के बाद अस्पताल में हुई थी मौत: नजीर अहमद खान के भतीजे शादाब खान ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब तीन बजे उनके चाचा नजीर अहमद ने अपनी दुकान में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था. जब परिवार के लोगों को इसकी भनक लगी, तो वे तुरंत दुकान पर पहुंचे और उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर भागे. इलाज के दौरान रविवार शाम करीब 8 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया. सोमवार को जब उनके मोबाइल फोन की गैलरी और डेटा की जांच की गई, तो उसमें लगभग डेढ़ मिनट का एक वीडियो मिला जिसने सुसाइड की वजह का खुलासा कर दिया.
वीडियो में मकान मालिक और उसकी पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप: सामने आए वीडियो में नजीर अहमद ने एसएसपी साहब से गुहार लगाई और अपनी मौत का जिम्मेदार मकान मालिक अनूप कुमार जायसवाल तथा उनकी पत्नी खुशबू को ठहराया. उन्होंने वीडियो में कहा कि मकान मालिक आए दिन दुकान खाली करने का दबाव बनाते थे और बिना किसी नोटिस के बदतमीजी करते थे. इससे पहले भी उन पर गलत आरोप लगाए गए थे जिनका उन्होंने थाने में साक्ष्य देकर बचाव किया था. हाल ही में पानी का पाइप फोड़ने और दुकान के सामने किसी को न खड़े होने देने जैसी हरकतों से परेशान होकर वे यह कदम उठा रहे हैं.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा और शुरू की वीडियो की जांच: अविवाहित नजीर अहमद अपने परिवार के साथ ही रहते थे और इस अचानक हुए हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. सुसाइड की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कोतवाली थाना इंचार्ज पंकज सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस अब उस वीडियो की भी वैज्ञानिक जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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