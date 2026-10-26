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गोरखपुर में सैलून संचालक ने की खुदकुशी; मरने से पहले शूट किया वीडियो, मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया

गोरखपुर में सैलून संचालक नजीर अहमद खान ने की खुदकुशी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बक्शीपुर इलाके में एक सैलून संचालक ने मकान मालिक की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली.

मृतक की पहचान नजीर अहमद खान के रूप में हुई है, जो अनूप कुमार जायसवाल के मकान में किराए पर रहते थे और वहीं नीचे अपनी दुकान में सैलून चलाते थे.

सैलून संचालक नजीर अहमद खान का वीडियो. (Video Credit: ETV Bharat) जहर खाने के बाद अस्पताल में हुई थी मौत: नजीर अहमद खान के भतीजे शादाब खान ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब तीन बजे उनके चाचा नजीर अहमद ने अपनी दुकान में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था. जब परिवार के लोगों को इसकी भनक लगी, तो वे तुरंत दुकान पर पहुंचे और उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर भागे. इलाज के दौरान रविवार शाम करीब 8 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया. सोमवार को जब उनके मोबाइल फोन की गैलरी और डेटा की जांच की गई, तो उसमें लगभग डेढ़ मिनट का एक वीडियो मिला जिसने सुसाइड की वजह का खुलासा कर दिया.