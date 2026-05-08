ETV Bharat / state

गोरखपुर: रोहिन नदी की बाढ़ से शहर को बचाने के लिए बनेंगे 2 हाई-टेक पंपिंग स्टेशन

कल्याणपुर और सिरिया गांव में लगेंगे हाई-पावर पंप; गोरखपुर के ड्रेनेज सिस्टम में होगा बड़ा सुधार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: शहर की सीमा से सटकर बहने वाली रोहिन नदी, जो मानसून के दौरान उफनाकर बाहरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेती है, अब नियंत्रित की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड ने शहर के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए दो नए पंपिंग स्टेशन बनाने की कार्ययोजना तैयार की है. इन स्टेशनों के निर्माण से नदी के किनारे बसे गांवों और तेजी से विकसित हो रहे नव शहरी क्षेत्रों को जलमग्न होने से बचाया जा सकेगा. बाढ़ प्रबंधन के तहत यह कदम तटबंधों को सुदृढ़ करने और जल प्लावन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उठाया गया है. जून 2026 तक तैयार हो जाएंगे बाढ़ सुरक्षा केंद्र: मछलीगांव-अलगटपुर और मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंधों पर इन स्टेशनों का निर्माण अगले वर्ष जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हर साल मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ने से ड्रेनेज सिस्टम बाधित हो जाता है और मोहल्लों में जमा पानी हफ्तों तक नहीं निकल पाता. ड्रेनेज खंड के अधिशासी अभियंता आनंद गौतम के अनुसार, पहला पंपिंग स्टेशन मछलीगांव-अलगटपुर तटबंध के कल्याणपुर के पास कलान नाले पर बनाया जाएगा. लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस स्टेशन में 40 क्यूसेक क्षमता के सात मुख्य पंप और तीन स्टैंडबाई पंप लगाए जाएंगे. मानसून में अब नहीं डूबेगा शहर; योगी सरकार ने रोहिन नदी पर शुरू की बड़ी सुरक्षा परियोजना. (Photo Credit: ETV Bharat)