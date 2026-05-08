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गोरखपुर: रोहिन नदी की बाढ़ से शहर को बचाने के लिए बनेंगे 2 हाई-टेक पंपिंग स्टेशन

गोरखपुर में रोहिन नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिए जून 2026 तक 112 करोड़ रुपये की लागत से दो नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

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कल्याणपुर और सिरिया गांव में लगेंगे हाई-पावर पंप; गोरखपुर के ड्रेनेज सिस्टम में होगा बड़ा सुधार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:57 PM IST

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गोरखपुर: शहर की सीमा से सटकर बहने वाली रोहिन नदी, जो मानसून के दौरान उफनाकर बाहरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेती है, अब नियंत्रित की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड ने शहर के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए दो नए पंपिंग स्टेशन बनाने की कार्ययोजना तैयार की है. इन स्टेशनों के निर्माण से नदी के किनारे बसे गांवों और तेजी से विकसित हो रहे नव शहरी क्षेत्रों को जलमग्न होने से बचाया जा सकेगा. बाढ़ प्रबंधन के तहत यह कदम तटबंधों को सुदृढ़ करने और जल प्लावन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उठाया गया है.

जून 2026 तक तैयार हो जाएंगे बाढ़ सुरक्षा केंद्र: मछलीगांव-अलगटपुर और मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंधों पर इन स्टेशनों का निर्माण अगले वर्ष जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हर साल मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ने से ड्रेनेज सिस्टम बाधित हो जाता है और मोहल्लों में जमा पानी हफ्तों तक नहीं निकल पाता. ड्रेनेज खंड के अधिशासी अभियंता आनंद गौतम के अनुसार, पहला पंपिंग स्टेशन मछलीगांव-अलगटपुर तटबंध के कल्याणपुर के पास कलान नाले पर बनाया जाएगा. लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस स्टेशन में 40 क्यूसेक क्षमता के सात मुख्य पंप और तीन स्टैंडबाई पंप लगाए जाएंगे.

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मानसून में अब नहीं डूबेगा शहर; योगी सरकार ने रोहिन नदी पर शुरू की बड़ी सुरक्षा परियोजना. (Photo Credit: ETV Bharat)

सिरिया गांव के पास 57 करोड़ से बनेगा दूसरा स्टेशन: परियोजना की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यहाँ 750 केवीए के चार और 62.5 केवीए का एक डीजल जेनसेट भी स्थापित किया जाएगा. दूसरा पंपिंग स्टेशन मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंध पर ग्राम सिरिया के पास करीब 57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगा. इस स्टेशन की क्षमता भी पहले स्टेशन के समान ही रखी गई है, जिसमें 40 क्यूसेक के सात और 20 क्यूसेक के तीन अतिरिक्त पंप होंगे. यहाँ भी भारी क्षमता के जेनसेट लगाए जाएंगे ताकि बिजली कटने की स्थिति में भी बाढ़ के पानी की निकासी बिना रुके जारी रहे.

फसलों और शहरी आबादी को मिलेगी बड़ी राहत: ये दोनों पंपिंग स्टेशन न केवल ग्रामीण इलाकों की हजारों एकड़ फसलों को डूबने से बचाएंगे, बल्कि शहरी सीमा से सटे इलाकों को भी सुरक्षित करेंगे. अक्सर नदी के 'बैकवॉटर' के कारण उन मोहल्लों में भी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं जो सीधे तौर पर नदी के किनारे नहीं हैं. नई कार्ययोजना से मानसून के दौरान होने वाली आर्थिक और जान-माल की हानि पर प्रभावी अंकुश लगेगा. प्रशासन का मानना है कि इन आधुनिक स्टेशनों के चालू होने के बाद गोरखपुर का उत्तरी-पश्चिमी हिस्सा बाढ़ के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा.

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