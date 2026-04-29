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गोरखपुर लूट मामला; बहादुर बेटी से डर कर भागे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

गोला थाना क्षेत्र में मंगलवार को दो बदमाशों ने सर्राफा दुकान पर लूटपाट की घटना को अंजाम दी थी.

मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश.
मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 2:04 PM IST

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गोरखपुर : गोला थाना क्षेत्र में डांडी चीनी मिल मार्ग पर बुधवार भोर में हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए. इन बदमाशों पर गोला कस्बे में सर्राफा दुकान पर लूट करने का आरोप है. जिनसे एक युवती काफी देर तक लड़ती रही थी, लेकिन बदमाश धक्का देकर भाग गए थे. दोनों बदमाश सहारनपुर और मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे हैं. बदमाशों के पास से लूटी गई जेवर और तमंचा बरामद हुआ है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर दिनेश पुरी. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर दिनेश पुरी ने बताया कि सोमवार को गोला कस्बे में देवांश स्वर्ण कला केंद्र दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई थी. जिसमें बहादुर बेटी अमृता ने साहस दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गई. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान डाड़ी बाजार से चीनी मिल मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइकसवार तीन लोगों को पुलिस ने रोकने के प्रयास किया गया. इस पर बाइकसवार लोगों ने फायरिंग कर दी. इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो कर गिर पड़े. जिन्हें पुलिस टीम ने तीनों को धर दबोचा.

तीनों बदमाश सहारनपुर जिले के देवबंद के बताए हैं. जिनका नाम मेहंदी हसन व रहमान है. इनके अलावा सागीर अली, मुस्तफा, व मुजफ्फरपुर का रहने वाला अफजल अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बदमाशों के पास से लूटी गई जेवर और तमंचा बरामद हुआ है. घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. बदमाशों की क्राइम हिस्ट्री निकाली जा रही है.

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