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गोरखपुर लूट मामला; बहादुर बेटी से डर कर भागे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

गोरखपुर : गोला थाना क्षेत्र में डांडी चीनी मिल मार्ग पर बुधवार भोर में हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए. इन बदमाशों पर गोला कस्बे में सर्राफा दुकान पर लूट करने का आरोप है. जिनसे एक युवती काफी देर तक लड़ती रही थी, लेकिन बदमाश धक्का देकर भाग गए थे. दोनों बदमाश सहारनपुर और मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे हैं. बदमाशों के पास से लूटी गई जेवर और तमंचा बरामद हुआ है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर दिनेश पुरी. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर दिनेश पुरी ने बताया कि सोमवार को गोला कस्बे में देवांश स्वर्ण कला केंद्र दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई थी. जिसमें बहादुर बेटी अमृता ने साहस दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गई. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान डाड़ी बाजार से चीनी मिल मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइकसवार तीन लोगों को पुलिस ने रोकने के प्रयास किया गया. इस पर बाइकसवार लोगों ने फायरिंग कर दी. इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो कर गिर पड़े. जिन्हें पुलिस टीम ने तीनों को धर दबोचा.