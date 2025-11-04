ETV Bharat / state

सड़क चौड़ीकरण में दुकानदारों का नहीं होगा नुकसान; CM योगी ने सुनी फरियाद, बनेगा नया DPR, नई जगह मिलेगी दुकान

गोरखपुर में 38 दुकानों को तोड़ने की है तैयारी, व्यापारियों ने सोमवार को किया था प्रदर्शन, मंगलवार को मिली राहत.

सड़क चौड़ीकरण में दुकानदारों के नुकसान की होगी भरपाई.
सड़क चौड़ीकरण में दुकानदारों के नुकसान की होगी भरपाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर : कचहरी बस स्टैंड के पास के 38 दुकानदारों को मंगलवार को सीएम योगी ने बड़ी राहत दी. 24 मीटर रोड चौड़ीकरण में अब व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा. अब इसके लिए नए तरीके से डीपीआर बनाया जाएगा. सड़क दोनों ओर से एक समान तरीके से चौड़ी की जाएगी. अगर किसी की दुकान टूटती भी है तो उसे नई जगह पर दुकान बनाकर दी जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों की समस्याओं पर संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. सीएम ने कमिश्नर, नगर आयुक्त और मेयर के साथ बैठक की. इसमें पुराना डीपीआर (Detailed Project Report) रद्द कर नया बनाने पर सहमति बनी.

दुकानदारों को मिली राहत. (Video Credit; ETV Bharat)

नए डीपीआर में दोनों तरफ से एक समान होगी चौड़ाई : मांग स्वीकार करने पर कचहरी रोड के व्यापारियों ने सीएम योगी का आभार जताया है. कहा कि उनकी जायज मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है. व्यापारियों ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि नए डीपीआर में सड़क की चौड़ाई दोनों तरफ से एक समान रखी जाएगी. अगर दुकान टूटती है तो व्यापारियों को नई जगह दुकान बनाकर दी जाएगी.

दुकानदार बोले- दुकान ही हमारी कमाई का जरिया : दुकानदार बृजकिशोर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि हम सभी दुकानदार गोरखपुर के कचहरी बस स्टैंड के पास नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों के माध्यम से व्यवसाय करते हैं. हमारी रोजी-रोटी का यही जरिया है. इसी से हमारे परिवार का गुजारा होता है. प्रशासन कचहरी बस स्टैंड से से होकर गुजरने वाली सड़क को चौड़ा करने की तैयारी में है.

अपर नगर आयुक्त बोले- अब नए तरीके से होगी प्रक्रिया : बृजकिशोर ने आगे बताया कि नगर निगम की ओर से 38 दुकानों को तोड़ने का नोटिस मिला था. इससे हम सभी टेंशन में थे. मुख्यमंत्री ने हमारी मांगों को समझा. हम लोगों के हक में डीपीआर बदलने का निर्णय लिया गया है. वहीं अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा कि बैठक में डीपीआर परिवर्तन का निर्णय किया गया है. अब नए सिरे से सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

दुकानदारों ने की थी सिफारिश.
दुकानदारों ने की थी सिफारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोमवार को दुकानदारों ने किया था प्रदर्शन : वहीं सोमवार को दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बचाने के लिए प्रदर्शन किया था. मांग की थी कि शास्त्री चौराहे से डॉ. भीमराव अंबेडकर चौराहे के बीच डिग्री कॉलेज, कलेक्ट्रेट और दीवानी कचहरी है. इस सड़क पर 17 मीटर तक सड़क चौड़ी होनी है, जबकि अंबेडकर चौराहे से छात्रसंघ चौराहे तक की सड़क को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाना है. दोनों तरफ का चौड़ीकरण एक समान होना चाहिए.

