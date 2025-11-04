ETV Bharat / state

सड़क चौड़ीकरण में दुकानदारों का नहीं होगा नुकसान; CM योगी ने सुनी फरियाद, बनेगा नया DPR, नई जगह मिलेगी दुकान

सड़क चौड़ीकरण में दुकानदारों के नुकसान की होगी भरपाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : कचहरी बस स्टैंड के पास के 38 दुकानदारों को मंगलवार को सीएम योगी ने बड़ी राहत दी. 24 मीटर रोड चौड़ीकरण में अब व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा. अब इसके लिए नए तरीके से डीपीआर बनाया जाएगा. सड़क दोनों ओर से एक समान तरीके से चौड़ी की जाएगी. अगर किसी की दुकान टूटती भी है तो उसे नई जगह पर दुकान बनाकर दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों की समस्याओं पर संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. सीएम ने कमिश्नर, नगर आयुक्त और मेयर के साथ बैठक की. इसमें पुराना डीपीआर (Detailed Project Report) रद्द कर नया बनाने पर सहमति बनी. दुकानदारों को मिली राहत. (Video Credit; ETV Bharat) नए डीपीआर में दोनों तरफ से एक समान होगी चौड़ाई : मांग स्वीकार करने पर कचहरी रोड के व्यापारियों ने सीएम योगी का आभार जताया है. कहा कि उनकी जायज मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है. व्यापारियों ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि नए डीपीआर में सड़क की चौड़ाई दोनों तरफ से एक समान रखी जाएगी. अगर दुकान टूटती है तो व्यापारियों को नई जगह दुकान बनाकर दी जाएगी.