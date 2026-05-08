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गोरखपुर में नीलगाय से टकरा कर पलटी जीप, तीन की मौत, चार घायल

गोरखपुर: वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ फेंसिंग नहीं किए के चलते तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. गुरुवार की रात अचानक से सड़क पर आई नीलगाय से जीप की भीषण टक्कर हो गई. जिसके बाद उसमें सवार तीन रिश्तेदारों की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हादसा गगहा थाना क्षेत्र के मझगांवा के पास हुआ है. घायलों का इलाज BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसा रात में करीब 12.00 बजे के दौरान हुआ.

गगहा थानाध्यक्ष ने बताया कि कोठा गांव के निवासी अनिल त्रिपाठी अपने रिश्तेदारों के साथ हरिखोरा गांव से बड़हलगंज शादी समारोह के लिए जा रहे थे. उनकी गाड़ी गोरखपुर वाराणसी फोरलेन पर से गुजर रही थी तभी अचानक से नीलगाय आ गई. उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और वह पलट गई. इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. घटनास्थल के आसपास मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला.