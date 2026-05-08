गोरखपुर में नीलगाय से टकरा कर पलटी जीप, तीन की मौत, चार घायल
गोरखपुर में नीलगाय से टकरा कर पलटी जीप, तीन की मौत, चार घायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 8:02 AM IST
गोरखपुर: वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ फेंसिंग नहीं किए के चलते तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. गुरुवार की रात अचानक से सड़क पर आई नीलगाय से जीप की भीषण टक्कर हो गई. जिसके बाद उसमें सवार तीन रिश्तेदारों की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हादसा गगहा थाना क्षेत्र के मझगांवा के पास हुआ है. घायलों का इलाज BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसा रात में करीब 12.00 बजे के दौरान हुआ.
गगहा थानाध्यक्ष ने बताया कि कोठा गांव के निवासी अनिल त्रिपाठी अपने रिश्तेदारों के साथ हरिखोरा गांव से बड़हलगंज शादी समारोह के लिए जा रहे थे. उनकी गाड़ी गोरखपुर वाराणसी फोरलेन पर से गुजर रही थी तभी अचानक से नीलगाय आ गई. उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और वह पलट गई. इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. घटनास्थल के आसपास मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला.
पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचने के बाद उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इस घटना में कोल्हूआ गांव निवासी संजय तिवारी की 18 वर्ष से बेटी उन्नति तिवारी, 65 वर्षीय विजय नारायण तिवारी और कोठा निवासी 19 वर्षीय शिवम त्रिपाठी की मौत हो गई है.
वहीं घायलों में नर्मदा तिवारी(60 वर्षीय), नित्यानंद तिवारी की 40 वर्षी पत्नी साधना, 23 वर्षी शशांक पांडे और चालक आणि त्रिपाठी शामिल हैं. जिनको पहले उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए BRD मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इस मामले में एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि बोलेरो के आगे नीलगाय आने से हादसा हुआ है. घायलों में एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.
यह भी पढ़ें:भीषण सड़क हादसा: लखीमपुर में ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर, 3 की मौत, 5 की हालत गंभीर