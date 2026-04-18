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गोरखपुर RMRC के रिसर्च में खुलासा, निमोनिया पर बेअसर हो रही हैं एंटीबायोटिक दवाएं

गोरखपुर आरएमआरसी के शोध में सामने आया कि निमोनिया के बैक्टीरिया ने अपना स्वरूप बदल लिया है, जिससे प्रचलित एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं.

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200mg की जगह 500mg एंटीबायोटिक ले रहे हैं मरीज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:52 PM IST

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गोरखपुर: बुखार हो या सर्जरी, इसमें राहत देने का सबसे बड़ा हथियार एंटीबायोटिक दवा को माना जाता है. हालांकि, जीनोम सीक्वेंसिंग में यह पाया गया है कि निमोनिया के बैक्टीरिया ने अपना वह स्वरूप बदल लिया है जहां एंटीबायोटिक जाकर प्रहार करती है. इस बदलाव के कारण अब प्रचलित और पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं उन पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही हैं. RMRC गोरखपुर ने इस शोध के जरिए डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव तैयार किए हैं, ताकि बीमारियों को बेहतर तरीके से ठीक किया जा सके.

निमोनिया बैक्टीरिया के स्वरूप में बदला: इस रिसर्च के लिए सीएचसी और पीएचसी पर सरकारी डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चों को आधार बनाया गया और संबंधित मरीजों से भी संपर्क किया गया. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरसी) गोरखपुर के सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पांडेय ने बताया कि निमोनिया के बैक्टीरिया के स्वभाव में यह बदलाव दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है. शोध के पहले चरण में ही यह स्पष्ट हो गया कि ओवरडोज और बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेना घातक साबित हो रहा है. कुछ मरीज अपने अधूरे ज्ञान के कारण खुद ही दवाएं लेने लगते हैं, जिससे शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है.

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सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पांडेय. (Photo Credit: ETV Bharat)

ओवरडोज और गलत दवाओं का साइड इफेक्ट: रिसर्च में देखा गया कि सरकारी पर्चों में अजिथ्रोमाइसीन और अमाक्सीसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं का सुझाव सबसे ज्यादा दिया गया था. जब निमोनिया से पीड़ित बच्चों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, तो पता चला कि बैक्टीरिया के जिस हिस्से पर ये दवाएं काम करती थीं, वह जोन पूरी तरह बदल चुका है. जांच में यह भी पाया गया कि जिन बच्चों को महज 200 मिलीग्राम की खुराक दी जानी थी, उन्हें अनजाने में 500 मिलीग्राम की दवा दी गई. इसके अलावा, कई मामलों में वायरल फीवर में भी एंटीबायोटिक दी गई, जबकि वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक की कोई भूमिका नहीं होती.

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वायरल फीवर में एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है भारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

फेल हो रही हैं दवाएं: जब सामान्य एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर अधिक पावर वाली नई दवाएं देनी पड़ती हैं, जिससे अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है. अब मेडिकल कॉलेज में दी जाने वाली उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक दवाओं को भी परीक्षण के दायरे में लाया जाएगा. यदि इन दवाओं के खिलाफ भी बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस विकसित कर लिया, तो चिकित्सा विज्ञान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर तक 'एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस सप्ताह' मनाया जाता है ताकि लोग अपनी सेहत के प्रति सजग रहें.

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ANTIBIOTIC RESISTANCE PNEUMONIA
GENOME SEQUENCING BACTERIA
DR ASHOK PANDEY VIROLOGIST
OVERDOSE OF ANTIBIOTICS INDIA
RMRC GORAKHPUR RESEARCH

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