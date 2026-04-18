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गोरखपुर RMRC के रिसर्च में खुलासा, निमोनिया पर बेअसर हो रही हैं एंटीबायोटिक दवाएं

200mg की जगह 500mg एंटीबायोटिक ले रहे हैं मरीज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: बुखार हो या सर्जरी, इसमें राहत देने का सबसे बड़ा हथियार एंटीबायोटिक दवा को माना जाता है. हालांकि, जीनोम सीक्वेंसिंग में यह पाया गया है कि निमोनिया के बैक्टीरिया ने अपना वह स्वरूप बदल लिया है जहां एंटीबायोटिक जाकर प्रहार करती है. इस बदलाव के कारण अब प्रचलित और पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं उन पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही हैं. RMRC गोरखपुर ने इस शोध के जरिए डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव तैयार किए हैं, ताकि बीमारियों को बेहतर तरीके से ठीक किया जा सके. निमोनिया बैक्टीरिया के स्वरूप में बदला: इस रिसर्च के लिए सीएचसी और पीएचसी पर सरकारी डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चों को आधार बनाया गया और संबंधित मरीजों से भी संपर्क किया गया. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरसी) गोरखपुर के सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पांडेय ने बताया कि निमोनिया के बैक्टीरिया के स्वभाव में यह बदलाव दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है. शोध के पहले चरण में ही यह स्पष्ट हो गया कि ओवरडोज और बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेना घातक साबित हो रहा है. कुछ मरीज अपने अधूरे ज्ञान के कारण खुद ही दवाएं लेने लगते हैं, जिससे शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है. सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पांडेय. (Photo Credit: ETV Bharat)