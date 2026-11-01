गोरखपुर को 880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; सीएम योगी बोले- "माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है सपा"

गोरखपुर को 880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; सीएम योगी बोले- "माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है सपा"
मुख्यमंत्री ने सीवरेज योजना के A- 3 और गोड़धोइया नाले किनारे सड़क निर्माण का शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:25 PM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सीवरेज योजना के A- 3 और गोड़धोइया नाले किनारे सड़क निर्माण का शिलान्यास किया. शिलान्यास के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को नगरीय जीवन सुगमता के लिए 880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कहा कि "समाजवादी पार्टी माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है. जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग कभी सीधे नहीं हो सकते हैं. जब भी मौका मिला, जमीन पर जबरन कब्जा करना इन लोगों की प्रवृत्ति है.'
गोरखपुर के 17 वार्डों में जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु लगभग ₹500 करोड़ की लागत से 7.75 किलोमीटर लंबे आरसीसी नाले, 17.5 किलोमीटर लंबी इंटरसेप्टिंग ट्रंक सीवर लाइन, 38 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 MLD मेन पंपिंग स्टेशन और 14 ब्रिज/कल्वर्ट का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। आज इन कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2026
सीएम योगी रविवार शाम 495.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण गोड़धोइया नाला परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण और 92.72 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने 721.40 करोड़ रुपये की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-3 और गोड़धोइया नाला के किनारे 65.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया.
समारोह में मुख्यमंत्री ने सपा शासन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जेल रोड पर गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार की दो हवेलियां हुआ करती थीं. सपा सरकार के समय उस पर एक बार जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया. उस समय विरोध किया गया और उस रईस परिवार ने सपा के माफिया से जमीन बचाने के लिए अपनी दोनों हवेलियों को रात्रि भर में गिरा दिया.
गोरखपुर के 17 कैचमेंट एरिया में जल निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग ₹794 करोड़ की लागत से दूसरे चरण के कार्यों का आज शिलान्यास हो रहा है। इसके अंतर्गत 342 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन, लगभग 45,000 सीवर कनेक्शन तथा 27 MLD और 37.5 MLD क्षमता के दो इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इससे लगभग 2.5 से 3 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2026
मुख्यमंत्री ने एक अन्य घटना सुनाते हुए कहा कि ‘इसी तरह आर्यनगर में भी एक माफिया ने एक प्रतिष्ठित परिवार की हवेली को कब्जा करने का प्रयास किया तो बतौर सांसद मैं स्वयं मौके पर गया था. सीएम योगी ने 2017 के बाद कानून व्यवस्था में आए अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई किसी गरीब, व्यापारी या सम्मानित नागरिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता. ऐसा करने से पहले वह दस बार सोचेगा.
उन्होंने कहा कि कब्जा करने का मतलब उसको मालूम है कि अगले ही पल उसका क्या हिसाब होने वाला है. जबकि 2017 के पहले यह स्थिति नहीं थी. असुरक्षा का वातावरण था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार करने की स्थिति में नहीं था. कहीं भी सुरक्षा की स्थिति नहीं थी और जब सुरक्षा नहीं थी तो कोई निवेश भी नहीं करता था, जबकि आज गोरखपुर में किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जमीन या मकान पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है. कोई किसी युवा के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है.
आज गोरखपुर के 17 वार्डों की जलनिकासी की समस्या के समाधान के साथ ही आगामी योजनाओं के शिलान्यास का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके अंतर्गत पहले चरण में लगभग ₹500 करोड़ की लागत से गोड़धोइया नाले का आरसीसी नाले के रूप में निर्माण किया गया है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी https://t.co/vmYBbTdQUR— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोड़धोइया नाला परियोजना से गोरखपुर के 17 वार्डों की जलनिकासी की समस्या का समाधान हुआ है. पहले चरण में करीब 500 करोड़ की योजना से लगभग 7 किलोमीटर 750 मीटर लंबे इस आरसीसी नाले का निर्माण हुआ है. साथ ही 17.5 किलोमीटर की इंटरसेप्टिंग ट्रंक सीवर लाइन, 38 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 61 एमएलडी मेन पम्पिंग स्टेशन, 14 ब्रिज/कल्वर्ट के कार्य को पूरा किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में करीब 794 करोड़ की लागत से नाले के कैचमेंट एरिया से जुड़े हुए वार्डों में 342 किलोमीटर सीवर लाइन, लगभग 45,000 सीवर कनेक्शन और इससे जुड़े हुए दो इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, 27 एमएलडी और 37.5 एमएलडी के दो पम्पिंग स्टेशन के कार्य कराए जाएंगे. इससे ढाई से तीन लाख की आबादी लाभान्वित होने जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के ठीक पहले गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए इन सभी वार्डों को जिसमें रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, सेमरा, बशारतपुर, राप्ती नगर, राम जानकी नगर आदि को भारी राहत मिलने वाली है. सीएम ने कहा कि गोड़धोइया के दोनों ओर आवागमन के लिए सड़क भी बनेगी. अगल-बगल के मोहल्लों में जाने के लिए रास्ता आसान होगा. दोनों ओर वृक्षारोपण होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी और विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा.
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोड़धोइया नाले के प्रथम चरण में लगभग 7.75 किलोमीटर लंबे आरसीसी नाले का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही, इसके दोनों ओर सीवर लाइन भी बिछाई जा चुकी है। इससे रामगढ़ताल की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2026
उन्होंने बताया कि गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से जो नाला सुमेर सागर होते हुए आगे जाता है, उसे भी आरसीसी का पक्का नाला बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जब तक हम जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं होगा और जब जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर मच्छर और माफिया पैदा होंगे.
पहले गोरखपुर के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज बाहर से भी लोग रोजगार के लिए गोरखपुर आ रहे हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, विकास और विभिन्न योजनाओं ने गोरखपुर को नई पहचान दी है। आज हम कह सकते हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी तैयार है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2026
गरीबों संग साझा करें दीपावली की खुशियां : मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे दीपावली पर्व पर गरीबों संग खुशियां साझा करें. उन्होंने कहा कि पर्व और त्यौहार का आनंद तब है जब हम गरीब की झोपड़ी में भी जाकर दीया जलाएं, उसे भी उपहार दें. इसमें अंतःकरण से संतुष्टि भी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं स्वयं दीपावली के दिन वनटांगिया गांव में जाता हूं. वनटांगिया गांव में जाकर वहां दीपावली की मिठाई खिलाता हूं. उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ले में जो मंदिर या शहीद स्मारक हों, वहां पर जाकर महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम पर एक दीया जरूर जलाएं.
गोरखपुर में नए-नए और बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। फर्टिलाइजर, चीनी मिल, डिस्टिलरी, डेयरी, इथेनॉल प्लांट, स्टील प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री के साथ नए संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है और आयुष विश्वविद्यालय में भी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 1, 2026
लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर आज विकास की नजीर पेश कर रहा है. जबकि 2017 से पहले सपा सरकार में यही शहर विकास और कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि दीपावली के पहले करोड़ों की विकास परियोजनाओं के रूप में सीएम योगी ने गोरखपुर को एक बार फिर ऐतिहासिक उपहार दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री के अभिनंदन में एक शेर भी सुनाया, ‘तूफानों से आंख मिलाकर जो मुस्कुराते हैं, वही लोग इतिहास के पन्नों में जगह बनाते हैं और योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जा सकते हैं.’
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.
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