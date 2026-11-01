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गोरखपुर को 880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; सीएम योगी बोले- "माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है सपा"

गोरखपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सीवरेज योजना के A- 3 और गोड़धोइया नाले किनारे सड़क निर्माण का शिलान्यास किया. शिलान्यास के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को नगरीय जीवन सुगमता के लिए 880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कहा कि "समाजवादी पार्टी माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है. जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग कभी सीधे नहीं हो सकते हैं. जब भी मौका मिला, जमीन पर जबरन कब्जा करना इन लोगों की प्रवृत्ति है.'





सीएम योगी रविवार शाम 495.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण गोड़धोइया नाला परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण और 92.72 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने 721.40 करोड़ रुपये की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-3 और गोड़धोइया नाला के किनारे 65.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया. गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat) समारोह में मुख्यमंत्री ने सपा शासन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जेल रोड पर गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार की दो हवेलियां हुआ करती थीं. सपा सरकार के समय उस पर एक बार जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया. उस समय विरोध किया गया और उस रईस परिवार ने सपा के माफिया से जमीन बचाने के लिए अपनी दोनों हवेलियों को रात्रि भर में गिरा दिया. मुख्यमंत्री ने एक अन्य घटना सुनाते हुए कहा कि ‘इसी तरह आर्यनगर में भी एक माफिया ने एक प्रतिष्ठित परिवार की हवेली को कब्जा करने का प्रयास किया तो बतौर सांसद मैं स्वयं मौके पर गया था. सीएम योगी ने 2017 के बाद कानून व्यवस्था में आए अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई किसी गरीब, व्यापारी या सम्मानित नागरिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता. ऐसा करने से पहले वह दस बार सोचेगा. गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि कब्जा करने का मतलब उसको मालूम है कि अगले ही पल उसका क्या हिसाब होने वाला है. जबकि 2017 के पहले यह स्थिति नहीं थी. असुरक्षा का वातावरण था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार करने की स्थिति में नहीं था. कहीं भी सुरक्षा की स्थिति नहीं थी और जब सुरक्षा नहीं थी तो कोई निवेश भी नहीं करता था, जबकि आज गोरखपुर में किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जमीन या मकान पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है. कोई किसी युवा के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोड़धोइया नाला परियोजना से गोरखपुर के 17 वार्डों की जलनिकासी की समस्या का समाधान हुआ है. पहले चरण में करीब 500 करोड़ की योजना से लगभग 7 किलोमीटर 750 मीटर लंबे इस आरसीसी नाले का निर्माण हुआ है. साथ ही 17.5 किलोमीटर की इंटरसेप्टिंग ट्रंक सीवर लाइन, 38 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 61 एमएलडी मेन पम्पिंग स्टेशन, 14 ब्रिज/कल्वर्ट के कार्य को पूरा किया जा चुका है.