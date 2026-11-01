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गोरखपुर को 880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; सीएम योगी बोले- "माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है सपा"

मुख्यमंत्री ने सीवरेज योजना के A- 3 और गोड़धोइया नाले किनारे सड़क निर्माण का शिलान्यास किया.

गोरखपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात
गोरखपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 9:25 PM IST

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गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सीवरेज योजना के A- 3 और गोड़धोइया नाले किनारे सड़क निर्माण का शिलान्यास किया. शिलान्यास के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को नगरीय जीवन सुगमता के लिए 880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कहा कि "समाजवादी पार्टी माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है. जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग कभी सीधे नहीं हो सकते हैं. जब भी मौका मिला, जमीन पर जबरन कब्जा करना इन लोगों की प्रवृत्ति है.'



सीएम योगी रविवार शाम 495.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण गोड़धोइया नाला परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण और 92.72 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने 721.40 करोड़ रुपये की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-3 और गोड़धोइया नाला के किनारे 65.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया.

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)

समारोह में मुख्यमंत्री ने सपा शासन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जेल रोड पर गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार की दो हवेलियां हुआ करती थीं. सपा सरकार के समय उस पर एक बार जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया. उस समय विरोध किया गया और उस रईस परिवार ने सपा के माफिया से जमीन बचाने के लिए अपनी दोनों हवेलियों को रात्रि भर में गिरा दिया.

मुख्यमंत्री ने एक अन्य घटना सुनाते हुए कहा कि ‘इसी तरह आर्यनगर में भी एक माफिया ने एक प्रतिष्ठित परिवार की हवेली को कब्जा करने का प्रयास किया तो बतौर सांसद मैं स्वयं मौके पर गया था. सीएम योगी ने 2017 के बाद कानून व्यवस्था में आए अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई किसी गरीब, व्यापारी या सम्मानित नागरिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता. ऐसा करने से पहले वह दस बार सोचेगा.

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि कब्जा करने का मतलब उसको मालूम है कि अगले ही पल उसका क्या हिसाब होने वाला है. जबकि 2017 के पहले यह स्थिति नहीं थी. असुरक्षा का वातावरण था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार करने की स्थिति में नहीं था. कहीं भी सुरक्षा की स्थिति नहीं थी और जब सुरक्षा नहीं थी तो कोई निवेश भी नहीं करता था, जबकि आज गोरखपुर में किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जमीन या मकान पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है. कोई किसी युवा के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है.




मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोड़धोइया नाला परियोजना से गोरखपुर के 17 वार्डों की जलनिकासी की समस्या का समाधान हुआ है. पहले चरण में करीब 500 करोड़ की योजना से लगभग 7 किलोमीटर 750 मीटर लंबे इस आरसीसी नाले का निर्माण हुआ है. साथ ही 17.5 किलोमीटर की इंटरसेप्टिंग ट्रंक सीवर लाइन, 38 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 61 एमएलडी मेन पम्पिंग स्टेशन, 14 ब्रिज/कल्वर्ट के कार्य को पूरा किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में करीब 794 करोड़ की लागत से नाले के कैचमेंट एरिया से जुड़े हुए वार्डों में 342 किलोमीटर सीवर लाइन, लगभग 45,000 सीवर कनेक्शन और इससे जुड़े हुए दो इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, 27 एमएलडी और 37.5 एमएलडी के दो पम्पिंग स्टेशन के कार्य कराए जाएंगे. इससे ढाई से तीन लाख की आबादी लाभान्वित होने जा रही है.

गोरखपुर को 880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात
गोरखपुर को 880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात (Photo credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के ठीक पहले गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए इन सभी वार्डों को जिसमें रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, सेमरा, बशारतपुर, राप्ती नगर, राम जानकी नगर आदि को भारी राहत मिलने वाली है. सीएम ने कहा कि गोड़धोइया के दोनों ओर आवागमन के लिए सड़क भी बनेगी. अगल-बगल के मोहल्लों में जाने के लिए रास्ता आसान होगा. दोनों ओर वृक्षारोपण होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी और विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा.

उन्होंने बताया कि गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से जो नाला सुमेर सागर होते हुए आगे जाता है, उसे भी आरसीसी का पक्का नाला बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जब तक हम जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं होगा और जब जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर मच्छर और माफिया पैदा होंगे.

गरीबों संग साझा करें दीपावली की खुशियां : मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे दीपावली पर्व पर गरीबों संग खुशियां साझा करें. उन्होंने कहा कि पर्व और त्यौहार का आनंद तब है जब हम गरीब की झोपड़ी में भी जाकर दीया जलाएं, उसे भी उपहार दें. इसमें अंतःकरण से संतुष्टि भी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं स्वयं दीपावली के दिन वनटांगिया गांव में जाता हूं. वनटांगिया गांव में जाकर वहां दीपावली की मिठाई खिलाता हूं. उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ले में जो मंदिर या शहीद स्मारक हों, वहां पर जाकर महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम पर एक दीया जरूर जलाएं.



लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर आज विकास की नजीर पेश कर रहा है. जबकि 2017 से पहले सपा सरकार में यही शहर विकास और कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि दीपावली के पहले करोड़ों की विकास परियोजनाओं के रूप में सीएम योगी ने गोरखपुर को एक बार फिर ऐतिहासिक उपहार दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री के अभिनंदन में एक शेर भी सुनाया, ‘तूफानों से आंख मिलाकर जो मुस्कुराते हैं, वही लोग इतिहास के पन्नों में जगह बनाते हैं और योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जा सकते हैं.’

इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में 7 साल में 15वें ब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ
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