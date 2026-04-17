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गोरखपुर: राप्ती नदी में नहाते समय तीन दोस्त गहरे पानी में डूबे, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नदी की गहराई में समाए तीन दोस्त: मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में पता चला कि तीनों युवक नदी में नहा रहे थे, तभी वे अचानक संतुलन खो बैठे और गहरे पानी में चले गए. डूबने वाले युवकों की पहचान शिव साहनी (20 वर्ष), बंटी (20 वर्ष) और शुभम यादव (22 वर्ष) के रूप में हुई है. ये तीनों युवक दोस्त थे और चिलुआताल क्षेत्र के ही काजीपुर व बरियारपुर गांव के रहने वाले थे. बढ़ती गर्मी के चलते राहत पाने के लिए वे नदी में नहाने पहुंचे थे, लेकिन वहां की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए.

दोपहर करीब 2:20 बजे पुलिस को सूचना मिली कि तीन युवक नदी में डूब गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कराया.

गोरखपुर: गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजरहा स्थित राप्ती नदी में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. यहां नहाने के दौरान तीन दोस्त अचानक गहरे पानी में समा गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए.

गोताखोरों और SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी: स्थानीय लोगों के अनुसार राप्ती नदी के इस विशेष हिस्से में अचानक गहराई बढ़ जाती है, जिससे अनजान लोग अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं. सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) को मौके पर बुलाया गया है. स्थानीय गोताखोरों की मदद से भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताकि युवकों का सुराग लगाया जा सके. नदी में पानी की तेज धारा और अत्यधिक गहराई के चलते बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

राप्ती नदी की तेज बहाव बढ़ा रहा परेशानी: सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र मौके पर पहुंचे और पूरे बचाव अभियान की कमान संभाली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जाए और हर संभव संसाधन का उपयोग किया जाए. प्रशासन की टीमें लगातार युवकों की तलाश में नदी के चप्पे-चप्पे को खंगालने में जुटी हुई हैं. इसके अलावा मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि वहां कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे.

नियमों की अनदेखी बनी वजह: प्रशासन समय-समय पर लोगों से गहरे पानी और अनजान स्थानों पर नहाने से बचने की अपील करता रहा है. बावजूद इसके इस तरह हादसे हो जा रहे हैं. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और सभी की निगाहें जारी सर्च ऑपरेशन के रिज़ल्ट्स पर टिकी हुई हैं.

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