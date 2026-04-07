राप्ती नदी का बंधा बना फोरलेन हाइवे; गोरखपुर से वाराणसी-कुशीनगर जाने का वैकल्पिक रास्ता
नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी ने बताया कि सड़क के शेष काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 7:26 AM IST
गोरखपुर: राप्ती नदी पर बना बांध (Dam) अब फोरलेन हाइवे में तब्दील हो चुका है. इससे वाराणसी और कुशीनगर जाने वालों के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल गया है. यह गोरखपुर शहर से बाहर जाने के लिए भी तैयार हो चुका है.
यह हाइवे कुशीनगर-देवरिया समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को जाने वाले बड़े वाहनों के लिए भी बेहतर है. इससे वाराणसी जाने वालों को भी एक वैकल्पिक मार्ग मिल गया है, जिससे अभी तक संचालित हो रहे मार्ग पर वाहनों का लोड कम होगा.
नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी ने बताया कि सड़क के शेष काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा. इसके लोकार्पण को भी लेकर प्लान तैयार हो चुका है. इस सड़क के निर्माण हो जाने से महानगर से बाघागाड़ा फोरलेन तक जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी.
वह जाम को छोड़ते हुए शहर से बाहर निकाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि शहर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने का नगर निगम ने प्लान बनाया था जो धरातल पर उतर रहा है.
इसके बगल का वह स्थान जहां पर कूड़े कचरे का ढ़ेर होता था, वह बेहतरीन पार्क और पौधारोपण के साथ हरियाली भरा होगा. लोगों के घूमने- फिरने का स्थान बन जाएगा. कूड़े का निस्तारण अब सहजनवा क्षेत्र के सुथनी प्लांट में हो रहा है. इससे शहर में प्रदूषण भी नहीं हो रहा है.
यह मार्ग उस जगह पर राप्ती नदी के किनारे बनाया गया है, जहां कभी गोरखपुर का कचरा फेंका जाता था. इसका काम अंतिम चरण में है. सुरक्षा के साथ मार्ग के रूप में अब यह बंधा एक नए स्वरूप सामने है. इसके बनने से इसके किनारे आवासीय और व्यावसायिक गतिविधि भी बढ़ जाएगी.
इस सड़क के बन जाने से गोरखपुर-लखनऊ मार्ग पर नौसढ़ तिराहे पर लगने वाले जाम से भी लोग बच सकेंगे. इस मार्ग उपयोग करते हुए वाराणसी मार्ग पर करीब तीन किलोमीटर दूरी के बाद कनेक्ट हो जाएंगे.
इस फोरलेन की लंबाई लगभग 2880 मीटर है. इसका निर्माण नगर निगम करा रहा है. इस पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. इसके दोनों तरफ मियाबाकी वन और रिवर फ्रंट ईको पार्क भी डेवलप किया जा रहा है. इससे यह पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र होगा.
गोरखपुर से वाराणसी जाने वाली सिक्स लेन से इस बांध वाली सड़क को कनेक्ट करने के लिए करीब 1100 मीटर लंबी सड़क 14 मीटर चौड़ाई में बनाई जा रही है. इसके दोनों तरफ करीब डेढ़- डेढ़ मीटर का इंटरलॉकिंग साइड पाथवे भी बनाया जा रहा है.
लोगों के पैदल चलनें के काम आएगा. सड़क पर मौजूदा समय में आर्नामेंट लाइट और डिवाइडर के मध्य पौधारोपण का काम बचा है. इसके लगने के साथ इस पर से वाहन फर्राटा भरने लगेंगे. हालांकि लोगों अभी से आना-जाना शुरू कर दिया है.
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