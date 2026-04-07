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राप्ती नदी का बंधा बना फोरलेन हाइवे; गोरखपुर से वाराणसी-कुशीनगर जाने का वैकल्पिक रास्ता

निर्माण कार्य का निरीक्षण करते नगर निगम के अधिकारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: राप्ती नदी पर बना बांध (Dam) अब फोरलेन हाइवे में तब्दील हो चुका है. इससे वाराणसी और कुशीनगर जाने वालों के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल गया है. यह गोरखपुर शहर से बाहर जाने के लिए भी तैयार हो चुका है. यह हाइवे कुशीनगर-देवरिया समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को जाने वाले बड़े वाहनों के लिए भी बेहतर है. इससे वाराणसी जाने वालों को भी एक वैकल्पिक मार्ग मिल गया है, जिससे अभी तक संचालित हो रहे मार्ग पर वाहनों का लोड कम होगा. नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी ने बताया कि सड़क के शेष काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा. इसके लोकार्पण को भी लेकर प्लान तैयार हो चुका है. इस सड़क के निर्माण हो जाने से महानगर से बाघागाड़ा फोरलेन तक जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. राप्ती नदी का बंधा बना फोरलेन हाइवे. (Video Credit: ETV Bharat) वह जाम को छोड़ते हुए शहर से बाहर निकाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि शहर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने का नगर निगम ने प्लान बनाया था जो धरातल पर उतर रहा है. इसके बगल का वह स्थान जहां पर कूड़े कचरे का ढ़ेर होता था, वह बेहतरीन पार्क और पौधारोपण के साथ हरियाली भरा होगा. लोगों के घूमने- फिरने का स्थान बन जाएगा. कूड़े का निस्तारण अब सहजनवा क्षेत्र के सुथनी प्लांट में हो रहा है. इससे शहर में प्रदूषण भी नहीं हो रहा है.