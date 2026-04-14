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राप्ती ग्रीन काॅरिडोर; किनारों पर हरियाली, नदी में बोटिंग का लुत्फ, प्रवेश द्वार पर लहराएगा 131 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज

जानकारी देते नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल. (Video Credit : ETV Bharat)

गोरखपुर : जिले के एंट्री पॉइंट पर कभी एकला बांध बदबू और गंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है. हर तरफ हरियाली ही हरियाली है. राप्ती नदी का एकला बंधा 18 करोड़ रुपये से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित हो चुका है. यहां शानदार खूबसूरत पार्क और नदी बोटिंग के लिए वाटर बॉडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है. साथ ही प्रवेश द्वार पर 131 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा. जिसका लोकार्पण जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.





नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल का कहना है कि यहां पर नगर निगम का डंपिंग जोन हुआ करता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है. जहां लोग आना पसंद नहीं करते थे, अब वहीं आकर लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे. अब यहां चारों तरफ हरियाली है.

गोरखपुर राप्ती ग्रीन काॅरिडोर. (Photo Credit : ETV Bharat)

गोरखपुर राप्ती ग्रीन काॅरिडोर. (Photo Credit : ETV Bharat)

नगर आयुक्त का कहना है कि 18 करोड़ रुपये के बजट से गोरखपुर के एंट्री पॉइंट को खास बनाया जा रहा है. प्रवेश द्वार पर 131 फुट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा. इसके अलावा नौसढ़ से लेकर एकला बंधे तक फोरलेन का निर्माण कराया जा रहा है, जो बनारस जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में विकसित होगा. नदी के किनारे हरियालीयुक्त पार्क विसकित किए गए हैं. बच्चों के लिए अलग जोन बनाया जाएगा. घूमने के लिए पाथवे का निर्माण भी कराया जा रहा है. जो खास तौर पर मॉर्निंग वॉक के अनुकूल होगा.





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