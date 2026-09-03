मासूम से दुष्कर्म-हत्या मामला; परिवार को मिली पुलिसकर्मियों की आर्थिक मदद, तीन बहनों के नाम पर 10-10 लाख की FD
नगर पुलिस अधीक्षक निमिष पाटील ने बताया कि पीड़िता के परिजनों को हर तरह की सहायता मुहैया कराई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:34 PM IST
गोरखपुर : जिला अस्पताल के पास से मासूम बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है. पुलिसकर्मियों ने अपने एक दिन का वेतन परिवार की मदद के लिए देने का फैसला किया था. इस मामले में आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
नगर पुलिस अधीक्षक निमिष पाटील ने बताया कि पीड़िता के परिजनों को हर तरह की सहायता मुहैया कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो पूरा पुलिस महकमा उसके साथ खड़ा मिलेगा.
बता दें कि इस मामले में पीड़ित परिवार को जिले के पुलिसकर्मियों ने अपने 1 दिन का वेतन परिवार की मदद के लिए देने का फैसला किया था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बच्ची की तीनों बहनों के नाम 10-10 लाख रुपये की एफडी कराई गई है. इसके अलावा माता-पिता के बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपये भी भेजे गए हैं.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सबसे छोटी बेटी का आधार कार्ड नहीं बनने के कारण अभी बैंक खाता नहीं खुल पाया है. खाता खुलवाने के बाद उसके नाम पर भी 10 लाख रुपये की एफडी कराई जाएगी. परिवार को सरकारी योजना के तहत भी आर्थिक सहायता दी गई है.
बता दें कि बीते 28 जुलाई की रात में 10 साल की बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को खाना देने गई थी. बच्ची रात अस्पताल पहुंची थी. बहन को खाना खिलाने के बाद घर के लिए वापस निकली थी. आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद सिपाही अभिषेक यादव ने बच्ची को घर ले जाकर छोड़ने के बहाने अपने साथ बाइक पर बैठा लिया था.
आरोप है कि सिपाही ने उसके साथ दुष्कर्म कर फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में आरोपी सिपाही को गिरफ्तार करते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर मासूम से दुष्कर्म-हत्या मामला; सिपाही अभिषेक यादव गिरफ्तार, थानेदार भी हटाए गए