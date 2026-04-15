गोरखपुर में तरकुलहा देवी जा रही पिकअप का टायर फटने से 24 श्रद्धालु घायल, 3 की हालत गंभीर
एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया, रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में NH-28 पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 3:13 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के NH-28 पर पिकअप का टायर फटने से 24 लोग घायल हो गए. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. घायलों को तत्काल अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. ये सभी लोग सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़यापार गांव के रहने वाले थे, जो एक मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे.
श्रद्धालुओं में मची चीख-पुकार: एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि सिकरीगंज के बढ़यापार निवासी दुर्विजय अपने परिवार और ग्रामीणों को लेकर मां तरकुलहा देवी के मंदिर जा रहे थे. पिकअप अभी रामगढ़ताल क्षेत्र के पास पहुंची ही थी कि अचानक टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त गाड़ी में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया.
विभिन्न अस्पतालों में चल रहा इलाज: पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. वहां विद्यावती नामक महिला को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया है. वहीं अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में चल रहा है. एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंच गए. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया.
सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल: इस हादसे ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन के तमाम सुरक्षा दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है. सवाल यह उठ रहा है कि कड़े नियमों के बावजूद पिकअप जैसे मालवाहक वाहन में 24 लोग कैसे सवार थे. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर जा रही पिकअप पर रास्ते में किसी पुलिसकर्मी की नजर क्यों नहीं पड़ी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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