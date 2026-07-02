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गोरखपुर के रामगढ़ ताल रूट पर 18 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक रोड

गोरखपुर विकास प्राधिकरण जिले में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल देने जा रहा है.

gorakhpur ramgarh tal route hightech road constructed.
गोरखपुर के रामगढ़ ताल रूट पर 18 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक रोड. (gda media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:37 AM IST

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गोरखपुर: योगी सरकार की मंशा के अनुरूप GDA (गोरखपुर विकास प्राधिकरण), गोरखपुर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल देने जा रहा है. ‘मॉडर्न रोड’ का यह मॉडल टिकाऊ, सुविधाजनक होने के साथ ही डिजाइन के लिहाज से लचीला और देखने में ग्रीनरी से युक्त अत्यंत आकर्षक होगा. जीडीए के स्तर पर मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में मॉडर्न रोड बनाने की शुरुआत करीब दो किमी लंबाई में चंपा देवी पार्क मैदान के पास से तारामंडल के बीच होने जा रही है. इस मॉडर्न रोड के निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपये की लागत आएगी. मॉडर्न रोड के लिए टेंडर निकाला जा चुका है निर्माण जल्द ही शुरू होगा.

सड़कों का जाल बिछाने की श्रृंखला में जीडीए शहर के इंटरनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नया और आधुनिक रूप देने जा रहा है. इस मॉडल के तहत मॉडर्न रोड का निर्माण केवल कनेक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि शहर की खूबसूरती और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल बताते हैं कि मॉडल मॉडर्न रोड के लिए चंपा देवी पार्क के सामने (गोरक्ष एंक्लेव) से लेकर तारामंडल तक की सड़क का चयन किया गया है। इसकी लंबाई 1.8 किमी है.

कैसी होगी रोड: जीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार मॉडल मॉडर्न रोड की एक खासियत यह होगी कि इसकी चौड़ाई जरूरत के हिसाब से समायोजित की जाएगी. मॉडर्न रोड की चौड़ाई अलग-अलग जगह 12 मीटर से 24 मीटर तक होगी. इस रोड पर जलभराव न होना भी सुनिश्चित किया जाएगा. इंजीनियरिंग के आधुनिक मानकों को अपनाते हुए सड़क ढलाऊदार तो बनेगी, जलनिकासी के लिए दोनों तरफ एक-एक मीटर चौड़ा कवर्ड नाला भी बनाया जाएगा.

gorakhpur ramgarh tal route hightech road constructed.
गोरखपुर के रामगढ़ ताल रूट पर 18 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक रोड. (gda media cell.)
मॉडर्न रोड पर पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए आकर्षक फुटपाथ का निर्माण होगा. इसके साथ ही राहगीरों को सुखद अहसास देने के लिए सड़क के किनारे जगह-जगह आकर्षक और सुंदर मूर्तियां (स्कल्पचर) लगाई जाएंगी, जो गोरखपुर की विरासत तथा सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाएंगी. सड़क के किनारे ग्रीनरी और ऑर्नामेंटल लाइट्स सुंदरता में चार चांद लगाने वाली होंगी. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक रोड के रूप में नहीं, बल्कि शहर के भविष्य, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल का कहना है कि मुख्यमंत्री के 'भव्य गोरखपुर-दिव्य गोरखपुर' के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में मॉडर्न रोड की परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है. उनका प्रयास है कि यह मॉडर्न रोड आने वाले समय में पूर्वांचल के अन्य शहरों के लिए भी नजीर बने. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ अर्बन प्लानिंग और सौंदर्यीकरण का ऐसा बेहतरीन संयोजन देखने को मिलेगा.

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