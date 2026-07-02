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गोरखपुर के रामगढ़ ताल रूट पर 18 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक रोड

गोरखपुर: योगी सरकार की मंशा के अनुरूप GDA (गोरखपुर विकास प्राधिकरण), गोरखपुर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल देने जा रहा है. ‘मॉडर्न रोड’ का यह मॉडल टिकाऊ, सुविधाजनक होने के साथ ही डिजाइन के लिहाज से लचीला और देखने में ग्रीनरी से युक्त अत्यंत आकर्षक होगा. जीडीए के स्तर पर मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में मॉडर्न रोड बनाने की शुरुआत करीब दो किमी लंबाई में चंपा देवी पार्क मैदान के पास से तारामंडल के बीच होने जा रही है. इस मॉडर्न रोड के निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपये की लागत आएगी. मॉडर्न रोड के लिए टेंडर निकाला जा चुका है निर्माण जल्द ही शुरू होगा.



सड़कों का जाल बिछाने की श्रृंखला में जीडीए शहर के इंटरनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नया और आधुनिक रूप देने जा रहा है. इस मॉडल के तहत मॉडर्न रोड का निर्माण केवल कनेक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि शहर की खूबसूरती और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल बताते हैं कि मॉडल मॉडर्न रोड के लिए चंपा देवी पार्क के सामने (गोरक्ष एंक्लेव) से लेकर तारामंडल तक की सड़क का चयन किया गया है। इसकी लंबाई 1.8 किमी है.



कैसी होगी रोड: जीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार मॉडल मॉडर्न रोड की एक खासियत यह होगी कि इसकी चौड़ाई जरूरत के हिसाब से समायोजित की जाएगी. मॉडर्न रोड की चौड़ाई अलग-अलग जगह 12 मीटर से 24 मीटर तक होगी. इस रोड पर जलभराव न होना भी सुनिश्चित किया जाएगा. इंजीनियरिंग के आधुनिक मानकों को अपनाते हुए सड़क ढलाऊदार तो बनेगी, जलनिकासी के लिए दोनों तरफ एक-एक मीटर चौड़ा कवर्ड नाला भी बनाया जाएगा.