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गोरखपुर राजकुमार चौहान हत्याकांड; दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 सलाखों के पीछे

एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि राजकुमार चौहान हत्याकांड में मनीष यादव और सचिन यादव को गिरफ्तार किया गया है.

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17 मार्च 2026 को हुई थी राजकुमार चौहान की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 10:49 PM IST

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गोरखपुर: थाना चिलुआताल क्षेत्र में 17 मार्च को हुए चर्चित राजकुमार चौहान हत्याकांड में पुलिस ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो और आरोपियों को दबोच लिया है. पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैगजीन, चाकू और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चिलुआताल पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर मनीष यादव और सचिन यादव को गिरफ्तार किया.

जानकारी देते एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

हथियार सप्लाई और साजिश का खुलासा: एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मनीष यादव ने ही वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल मुख्य आरोपी को उपलब्ध कराई थी. वहीं सचिन यादव पर आरोप है कि उसने हत्या के बाद हथियारों को सुरक्षित छिपाने में सक्रिय मदद की थी. 17 मार्च 2026 की सुबह करीब 6:15 बजे राजकुमार चौहान को अज्ञात बदमाशों ने सरेराह गोली मार दी थी. गंभीर हालत में उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था.

डंपर पर काम के दौरान हुई दोस्ती: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर तकनीकी साक्ष्य जुटाकर इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है. पकड़े गए मनीष यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी हरियाणा में अवैध असलहा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है. पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी एक ही डंपर पर काम करने के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में आए थे. यहीं से राजकुमार चौहान की हत्या की खौफनाक साजिश रची गई और हथियारों का इंतजाम किया गया.

पुलिसिया कार्रवाई पर उठे सवाल: पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन मृतक का परिवार इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है. राजकुमार चौहान की पत्नी और बेटी ने आरोप लगाया है कि पुलिस असली मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी धर्मदेव चौहान को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है. परिजनों का दावा है कि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है और उसे सत्ता का सीधा संरक्षण प्राप्त है. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और असली दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग दोहराई है.

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