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गोरखपुर रेलवे कॉपरेटिव बैंक की RBI ने सुधारी ग्रेडिंग; 125 साल का भरोसा, जीरो NPA और दूसरे बैंकों से 1% अधिक ब्याज

रेलवे कर्मचारियों का सहारा बना कॉपरेटिव बैंक, 24 घंटे में लोन की मिलती है सुविधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंकिंग: वर्ष 2019 से यह बैंक पूरी तरह कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) से संचालित हो रहा है और जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा देता है. बैंक अपने बचत खाता धारकों को 1 लाख रुपये तक की पारित सहायता भी प्रदान करता है. बैंक ने ड्रेस कोड के जरिए कर्मचारियों में एकरूपता और कार्यस्थल पर एक बेहतर माहौल स्थापित करने का सफल प्रयास किया है. इसकी स्थापना वर्ष 1921 में रेलवे के महिला और पुरुष कर्मचारियों के एक छोटे से समूह द्वारा की गई थी.

आरबीआई ग्रेडिंग में बड़ी छलांग: यहां सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि आम आदमी भी अपना बैंक खाता खोल सकते हैं और अन्य बैंकों से अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं. बैंक की इसी कार्यक्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश के उन तीन बैंकों में यह शामिल है, जिनकी आरबीआई ग्रेडिंग में सुधार हुआ है. आरबीआई ने इसे डी श्रेणी से निकालकर अब सी श्रेणी की पहचान दी है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. बैंक की सभी जमा योजनाएं DICGC के अंतर्गत पूरी तरह बीमाकृत हैं और यहाँ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है.

इस उपलब्धि को हासिल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि गोरखपुर का "रेलवे कॉपरेटिव बैंक" है. यह बैंक अंग्रेजी शासनकाल में एक किराए के भवन से शुरू हुआ था और आजादी के बाद देश के पहले रेल मंत्री जगजीवन राम ने इसके भवन की आधारशिला रखी थी.

गोरखपुर: स्थापना के 125 वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई बैंक अगर कभी दिवालिया नहीं हुआ हो और उसका NPA अकाउंट जीरो हो, तो यह उसकी गुणवत्ता की बड़ी पहचान है. अन्य बैंकों की तुलना में यह बैंक ग्राहकों को एक प्रतिशत अधिक ब्याज देता है और इसका करीब 300 करोड़ रुपये का टर्नओवर है.

उत्तराखंड से बिहार तक सेवा: गोरखपुर रेलवे कॉपरेटिव बैंक की सफलता की पूरी कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

कर्मचारी कल्याण और पेंशन की सुविधा: मौजूदा दौर में यह बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार संचालित होता है और अपने 191 कर्मचारियों को नियमित वेतन देता है. इसके साथ ही यह बैंक अपने 100 रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन की सुविधा भी प्रदान कर रहा है. बैंक में वर्तमान में करीब 45,000 खाता धारक हैं और इसका प्रबंधन एक निर्वाचित संचालक मंडल द्वारा किया जाता है. अध्यक्ष और संचालक मंडल की पूरी टीम बैंक के आय-व्यय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बारीकी से देखभाल करती है.

आरबीआई ने सुधारी इस कॉपरेटिव बैंक की ग्रेडिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

संकट के समय बना मददगार: बैंक के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह कहते हैं कि इस बैंक ने रेलवे कर्मचारियों को कई तरह के आर्थिक संकटों से उबारा है. जब अन्य बैंकों से पढ़ाई, शादी या घर बनाने के लिए लोन नहीं मिलता था, तब कर्मचारी सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते थे. ऐसी स्थिति में इस बैंक से आसान लोन की सुविधा पाकर हजारों परिवारों का संकट दूर हुआ. रेलवे का कोई भी कर्मचारी जब रिटायर होता है, तो उसे इस बैंक से एनओसी (NOC) लेनी अनिवार्य होती है.

गोरखपुर का अनोखा बैंक: 125 साल से नहीं हुआ दिवालिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

आम जनता के लिए भी खुला द्वार: इस बैंक का सेवा क्षेत्र काफी विस्तृत है, जो उत्तराखंड से लेकर बिहार तक अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. बहुत से लोगों को यह भ्रम था कि इसमें केवल रेलकर्मियों के खाते खुलते हैं, लेकिन आम जनता के लिए भी यहाँ द्वार खुले हैं. यदि इसकी अधिक चर्चा हो, तो भविष्य में खाता धारकों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है. वर्तमान में बैंक का कामकाज एक सभापति, उपसभापति और 9 सदस्यों का संचालक मंडल देख रहा है.

बाबू जगजीवन राम ने रखी थी नींव. (Photo Credit: ETV Bharat)

बैंकिंग सेक्टर में एक मिसाल है बैंक: शुरुआती दौर में यह बैंक अवध एवं तिरहुत रेलवे के कार्य क्षेत्र में होने के कारण 'अवध एवं तिरहुत रेलवे कॉपरेटिव सोसाइटी' के नाम से प्रसिद्ध था. वर्ष 1967 में रेलवे का नाम परिवर्तित होकर 'NE रेलवे' होने के बाद इस संस्था का नाम भी बदल दिया गया. अब इसे 'NE रेलवे इंप्लाइज कॉपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड' के नाम से जाना जाता है. बैंक के प्रोफेशनल डायरेक्टर चंद्र किशोर सिंह कहते हैं कि यह बैंक अपनी व्यवस्थाओं से पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक मिसाल है.

आज भी है जीरो एनपीए. (Photo Credit: ETV Bharat)

24 घंटे में लोन मिलता है: यहां 20 लाख रुपये तक का लोन आसानी से मिलता है और हर खाते पर 5 लाख रुपये का बीमा सुनिश्चित रहता है. खाताधारक मनोज कुमार मिश्रा बताते हैं कि उनकी सभी जरूरतें यहाँ खाता होने से पूरी होती हैं और 24 घंटे में लोन मिल जाता है. यहाँ अन्य सरकारी बैंकों जैसी भीड़-भाड़ या स्टाफ की मनमानी देखने को नहीं मिलती है. एक अन्य खाताधारक गौतम शाह कहते हैं कि अधिक ब्याज और त्वरित सेवा के कारण उनके पूरे परिवार के खाते यहीं संचालित हैं.

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