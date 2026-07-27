गोरखपुर: रेलवे बोर्ड के निर्णय से ROB-RUB बनाना आसान, पूर्वोत्तर रेलवे में 236 समपार फाटकों पर शुरू हो सकेगा काम
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया-हादसों पर लगेगा विराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:48 PM IST
गोरखपुर: रेलवे बोर्ड के एक निर्णय के बाद पूर्वोत्तर रेलवे समेत पूरे देश में समपार फाटकों पर आरोबी (रेल ओवर ब्रिज) और आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) के बनने का रास्ता साफ और आसान हो गया है. इसके बनने में जो राज्य सरकार से सहमति लेने की बात रहती थी, वह भी समाप्त हो गई है. अब रेलवे केवल राज्य सरकार/ स्थानीय जिला प्रशासन को यह जानकारी देगा कि वह यह समपार फाटक बंद करने जा रहा है. आप वैकल्पिक रास्ता तब तक बनाइये, जब तक आरोबी और आरयूबी बन नहीं जाता.
पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो अब तक 450 समपार फाटक ROB और RUB के बनने के बाद बंद हो चुके हैं. केवल अब उसके दायरे में 236 बचे हैं, जिसपर अब काम शुरू हो सकेगा. इस बात की जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने ईटीवी भारत को दी. बताया कि इससे लोगों का आवागमन आसान हो सकेगा, दुर्घटनाओं पर भी विराम लगेगा. सबसे खास बात यह होगी कि रेलवे अपनी ट्रेनों की स्पीड भी बड़ा सकेगा.
रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज बन जाने से यहां जो कर्मचारी सिर्फ गेट खोलने और बंद करने की ड्यूटी निभा रहे थे, उन्हें किसी अन्य कार्य में भी सामायोजित किया जा सकेगा. रेलवे का निवेश लंबे समय तक कई प्रकार से लाभ पहुंचाएगा. इसमें शत प्रतिशत लागत रेलवे का ही खर्च होगा. कहा कि भारतीय रेलवे ने देशभर में रेल सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रेनों के संचालन को और अधिक सुरक्षित एवं तेज बनाने की दिशा में यह फैसला लिया है.
सुमित कुमार ने बताया कि पहले से ही समपार फाटकों को पूर्वोत्तर रेलवे में बंद करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी, लेकिन अब यह आदेश आ जाने के बाद शेष बचे 236 फाटकों पर आरओबी और आयूबी बनाने का आंकलन प्रारंभ हो जाएगा. करीब 13 करोड़ रुपए का बजट इस पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है. पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 382, वाराणसी में 563 और इज्जत नगर मंडल में 390 सहित कुल 1335 मानव सहित फाटक हैं, जिसमें 450 बंद हो चुके हैं और 236 पर अब ओवर/अंडर ब्रिज बनने का रास्ता साफ हो गया है.
बताया कि इससे रेलवे की पटारियों के किनारे बढ़ते अतिक्रमण को भी समाप्त किया जा सकेगा. 2 जून 2026 को रेलवे बोर्ड नें लेवल क्रॉसिंग और ट्रेंस पासिंग क्षेत्र को समाप्त करने के लिए संशोधित नीति जारी की थी. जिसके क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी तैयारी को परखा है. बताया कि बोर्ड नें यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे कार्य सिर्फ एक एजेंसी के माध्यम से कराया जाएं, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा सके. बोर्ड ने कहा है कि रेलवे के सभी जोन के महाप्रबंधक को यह निर्णायक करना होगा कि किन लेवल क्रॉसिंग को पहले समाप्त किया जाए. जिसके लिए ट्रेन संचालन की सुरक्षा, ट्रेनों की आवाजाही और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना होगा.
उन्होंने बताया कि आरोबी और आरयूबी के निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति जहां बनेगी, वहां संबंधित राज्य सरकार या सड़क निर्माण एजेंसी को अपने खर्चे पर कार्य करना होगा. शेष जगह पर रेलवे अपना 100% खुद खर्च करेगा. जहां पर लोगों के आवागमन के लिए अनाधिकृत रास्ते बन गए हैं, वहां सबसे पहले कार्य करना प्राथमिकता में दर्शाया गया है. इसके साथ यह भी बताया कि पहले से स्वीकृत आरओबी और आरयूबी परियोजना यदि राज्य सरकार और सड़क निर्माण एजेंसी की अरुचि या पर्याप्त सहयोग के कारण लटके हैं तो रेलवे पूरी परियोजना को अपने खर्च से पूरा करने का विचार कर सकता है. इससे लंबित परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी.
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